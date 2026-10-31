Ghost of Yotei открывает хэллоуинские доспехи из культовых игр для охоты в Эдзо

PlayStation показала хэллоуинское событие для приключенческого экшена Ghost of Yotei: Most Wanted с тематическими комплектами брони, отсылками к культовым играм, охотой в Эдзо и обликами для Ацу.

Главная героиня Ghost of Yōtei — наёмница Ацу, которая спустя 16 лет после гибели семьи отправляется по следу шести преступников на севере Японии XVII века. Её путь мести приведёт не только к новым землям, но и к неожиданным союзникам.

В хэллоуинские выходные игроки смогут разблокировать наборы доспехов, вдохновлённые знаковыми играми.