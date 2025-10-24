Ghost of Yotei получила обновление 1.011

Sucker Punch не сбавляет оборотов: прошла всего неделя после последнего патча, а студия уже выпустила обновление 1.011 для Ghost of Yotei. Патч продолжает серию еженедельных обновлений, с помощью которых разработчики улучшают стабильность и производительность игры.

Размер обновления 1.011 не слишком велик - около 253 МБ. Это стандартное обновление, исправляющее мелкие ошибки в игре и улучшающее производительность. Никакого нового контента, миссий или возможностей оно не содержит. Кроме того, согласно первым отзывам сообщества, в обновлении не реализована функция энергосбережения PS5.

В соцсетях и на сайте Sucker Punch пока нет официальных комментариев к патчу - как обычно, они должны появиться сегодня или завтра. Впрочем, фанаты уже поделились своими наблюдениями о том, что по-прежнему выделяется в игре и какие проблемы, как хочется надеяться, были исправлены в новом патче.

Ниже приводятся самые заметные ошибки, имевшие место с последнего обновления и, возможно, уже исправленные:

Спойлер

Критические ошибки и проблемы со стабильностью во время сюжетных сцен.

Черные квадраты на экране во время езды.

Баг со статуэткой лисы лесу Аробецу - ее невозможно подобрать.

В миссии «Encounters in the Wildt» после сцены с медведем происходит полное зависание персонажа. Не помогают ни перезапуск, ни переустановка, ни восстановление базы данных.

Трофей «The Horror» (напугать 20 врагов при помощи Onyo's Howl) остается недостижимым для многих игроков.

При прохождении миссии «Kusarigama’s Regret» наблюдается сбои в работе контроллера.

Перемещение по лугам Йотей иногда приводит к серьезным проблемам с управлением.

В миссии « The Last Brother» невозможно вступить во взаимодействие с раненым NPC на склоне, что приводит к полной блокировке квеста.

Ошибки в святилищах, из-за которых прогресс отображается как незавершенный.

Вывод - небольшой, но важный патч: даже если обновление 1.011 для Ghost of Yotei не принесет никаких новых функций, любой шаг к стабильности можно только приветствовать. В игре по-прежнему присутствует ряд технических проблем, хотя Sucker Punch и реагирует на них быстро, последовательно выпуская еженедельные обновления.