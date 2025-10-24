Ghost of Yotei получила обновление 1.011

Sucker Punch не сбавляет оборотов: прошла всего неделя после последнего патча, а студия уже выпустила обновление 1.011 для Ghost of Yotei. Патч продолжает серию еженедельных обновлений, с помощью которых разработчики улучшают стабильность и производительность игры.
Размер обновления 1.011 не слишком велик - около 253 МБ. Это стандартное обновление, исправляющее мелкие ошибки в игре и улучшающее производительность. Никакого нового контента, миссий или возможностей оно не содержит. Кроме того, согласно первым отзывам сообщества, в обновлении не реализована функция энергосбережения PS5.
В соцсетях и на сайте Sucker Punch пока нет официальных комментариев к патчу - как обычно, они должны появиться сегодня или завтра. Впрочем, фанаты уже поделились своими наблюдениями о том, что по-прежнему выделяется в игре и какие проблемы, как хочется надеяться, были исправлены в новом патче.
Ниже приводятся самые заметные ошибки, имевшие место с последнего обновления и, возможно, уже исправленные:
- Критические ошибки и проблемы со стабильностью во время сюжетных сцен.
- Черные квадраты на экране во время езды.
- Баг со статуэткой лисы лесу Аробецу - ее невозможно подобрать.
- В миссии «Encounters in the Wildt» после сцены с медведем происходит полное зависание персонажа. Не помогают ни перезапуск, ни переустановка, ни восстановление базы данных.
- Трофей «The Horror» (напугать 20 врагов при помощи Onyo's Howl) остается недостижимым для многих игроков.
- При прохождении миссии «Kusarigama’s Regret» наблюдается сбои в работе контроллера.
- Перемещение по лугам Йотей иногда приводит к серьезным проблемам с управлением.
- В миссии « The Last Brother» невозможно вступить во взаимодействие с раненым NPC на склоне, что приводит к полной блокировке квеста.
- Ошибки в святилищах, из-за которых прогресс отображается как незавершенный.
Вывод - небольшой, но важный патч: даже если обновление 1.011 для Ghost of Yotei не принесет никаких новых функций, любой шаг к стабильности можно только приветствовать. В игре по-прежнему присутствует ряд технических проблем, хотя Sucker Punch и реагирует на них быстро, последовательно выпуская еженедельные обновления.