Ghost of Yotei получила обновление 1.101 с улучшениями стабильности и исправлениями редких ошибок

Всего неделю назад Sucker Punch выпустила крупное обновление, которое добавило в игру режим «Новуая игра плюс» и множество новых функций, включая многочисленные исправления. Тем не менее, выход «НГ+» не прошел без ошибок и принес с собой несколько новых проблем. Как раз эти проблемы и устраняются с помощью сегодняшнего обновления (v1.101), в котором уделяется особое внимание ошибкам «НГ+» и некоторым дополнительным сбоям, которые могли повлиять на игровой процесс.

По словам разработчиков, были устранены несколько случайных сбоев, что позволило улучшить общую производительность игры. Что касается игрового процесса, исправлена ошибка в режиме «Новая игра плюс», из-за которой счетчик Bamboo Strike на карте мог отображать отрицательные значения.

Также была исправлена редкая ошибка, из-за которой игроки не могли получить платиновый краситель для брони, если платиновый трофей был разблокирован в разных сохраненных играх. Кроме того, были исправлены ошибки с торговцем в режиме «Новая игра плюс» и некоторые редкие сбои в миссиях.

Обновление 1.101 для Ghost of Yotei уже доступно для скачивания и установки. Размер файла составляет 1,211 ГБ.