Ghost of Yotei получила патч 1.008, исправляющий сбои и другие ошибки

Sucker Punch продолжает послезапускную поддержку Ghost of Yotei: разработчики выпустили обновление 1.008.000, цель которого — устранить некоторые ошибки и проблемы, которые не были обнаружены на этапе разработки перед запуском.
В частности, в обновлении исправлены ошибки, приводящие к сбою приложения в определенных условиях, а также редкая ошибка в миссии Kitsune, приводившая к зависанию игры.
Также в описании обновления упоминается исправление глюков, приводивших к исчезновению монет с игровых столов, и бага в квесте «The Load We Bear», из-за которого медвежонок не следовал за игроком после правильного исполнения мелодии, а также исправление неких неуказанных проблем с картой.
