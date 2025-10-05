ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 342 оценки

Ghost of Yotei получила патч 1.008, исправляющий сбои и другие ошибки

Gruz_ Gruz_

Sucker Punch продолжает послезапускную поддержку Ghost of Yotei: разработчики выпустили обновление 1.008.000, цель которого — устранить некоторые ошибки и проблемы, которые не были обнаружены на этапе разработки перед запуском.

В частности, в обновлении исправлены ошибки, приводящие к сбою приложения в определенных условиях, а также редкая ошибка в миссии Kitsune, приводившая к зависанию игры.

Также в описании обновления упоминается исправление глюков, приводивших к исчезновению монет с игровых столов, и бага в квесте «The Load We Bear», из-за которого медвежонок не следовал за игроком после правильного исполнения мелодии, а также исправление неких неуказанных проблем с картой.

Egik81

И как обычно

некоторые ошибки и проблемы, которые не были обнаружены на этапе разработки перед запуском.

снова видимо экономят на релизном качестве даже на экслюзивах для собственной консоли.

MNM 777

Кинцоли сами себя не раскупят , тем более сони и предложить то больше нечего , торопятся )

InkubatorKlef MNM 777

ну треть игр от иксбокс такое себе достижение

MNM 777 InkubatorKlef

100 % , ну хотя бы по геймпасу , а не за фулл прайс как у сони

Ford1991

Что характерно, патч 1.008 был последним в Сталкер ТЧ.

