Ghost of Yotei получила поддержку VRR, сбалансированного графического режима, автолут и многое другое

На прошлой неделе студия Sucker Punch анонсировала крупное обновление для Ghost of Yotei, и, как и было обещано, оно уже доступно. Главным нововведением стал режим «Новая игра+», позволяющий переиграть историю Ацу, сохранив всё снаряжение, способности и улучшения, полученные при первом прохождении.

«Новая игра+» открывается после завершения основной сюжетной линии и добавляет более высокие уровни сложности и два новых трофея. Разработчики также добавили новую валюту — «Цветы-призраки», которые можно обменять у нового торговца на более чем 30 новых косметических предметов, включая новые комплекты брони, облики оружия и 10 совершенно новых амулетов. И это ещё не всё — некоторые существующие комплекты оружия и доспехов получили дополнительные, более высокоуровневые улучшения.

Обновление также вносит множество изменений в базовую игру. После завершения кампании игроки смогут переиграть задания, доступные на последних этапах игры, ознакомиться с новой панелью статистики и воспользоваться дополнительными возможностями, включая переназначение кнопок крестовины. Фоторежим также был расширен: добавлены новые фильтры, выдержка и сетка композиции. В игре также доступна функция автоподбора предметов, позволяющая героине автоматически собирать предметы.

Обновление также преподнесло сюрприз в виде графических улучшений. В Ghost of Yōtei теперь реализована полная поддержка VRR — с опциями «Сглаженный» и «Без ограничений», — что особенно понравится владельцам современных экранов. Кроме того, появился новый режим «Сбалансированный», доступный исключительно на экранах с частотой 120 Гц. Он позволяет играть с частотой 40 кадров в секунду, а одна из версий режима даже поддерживает трассировку лучей. Однако важно отметить, что кат-сцены по-прежнему работают с частотой 30 кадров в секунду.