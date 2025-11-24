Ghost of Yotei получила поддержку VRR, сбалансированного графического режима и автолут

Бесплатное обновление Sucker Punch для Ghost of Yotei, которое добавляет режим «Новая игра+» и делает все вражеские лагеря и дуэли доступными для повторного прохождения после игры, уже доступно. И хотя перспектива новых трофеев, амулетов и комплектов брони привлекательна, есть и несколько довольно примечательных сюрпризов.

Первым из них является поддержка переменной частоты обновления с опциями «Сглаженный» и «Без ограничений». Это отлично сочетается с новыми сбалансированными графическими режимами, которые рассчитаны на 40 кадров в секунду и включают в себя трассировку лучей. Однако в кат-сценах частота кадров остаётся 30 кадров в секунду.

Вы также можете переназначить некоторые функции на правую кнопку направления и заменить фоторежим. Также доступна возможность отключить урон от падения. Наконец, появился автоподбор добычи.