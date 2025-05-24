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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 193 оценки

Ghost of Yotei получила рейтинг 19+ в Южной Корее за сексуальные сцены, азартные мини-игры и жестокое насилие

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, предстоящий экшен Ghost of Yotei от студии Sucker Punch и компании Sony получил возрастной рейтинг от Комитета по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC)

Регулятор официально присвоил игре взрослый рейтинг 19+. В GRAC отметили, что в игре присутствуют откровенные сцены сексуального характера с провокационными образами женских персонажей, азартные мини-игры со ставками, жестокое насилие, а так же упоминается наличие запрещенных веществ в игре.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Rapper In Da Party

И кого и на что там провоцируют образы женских персонажей?

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Costollom
И кого и на что там провоцируют образы женских персонажей?

Кого надо и на что надо. А кого не надо - не должны.

Пользователь ВКонтакте

Новая часть на каком движке будет? // Nvidia Power

Albero

Бывает НЕ жестокое насилие ?