Ghost of Yotei получила рейтинг 19+ в Южной Корее за сексуальные сцены, азартные мини-игры и жестокое насилие

Как стало известно, предстоящий экшен Ghost of Yotei от студии Sucker Punch и компании Sony получил возрастной рейтинг от Комитета по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC)

Регулятор официально присвоил игре взрослый рейтинг 19+. В GRAC отметили, что в игре присутствуют откровенные сцены сексуального характера с провокационными образами женских персонажей, азартные мини-игры со ставками, жестокое насилие, а так же упоминается наличие запрещенных веществ в игре.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.