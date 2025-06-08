Ghost of Yotei получила рейтинг M17+ от ESRB

Один из крупнейших релизов, запланированных на этот год, Ghost of Yotei наконец-то получил рейтинг ESRB.

Игре присвоен рейтинг M - Mature 17+ (для лиц старше 17 лет), поскольку она содержит кровавое насилие, нецензурную лексику и сцены обнаженной натуры. "Во время игры обнаженные ягодицы героини Ацу можно лицезреть в горячих источниках. Также на протяжении всей игры игроки смогут покупать и употреблять саке, что вызывает эффект размытого экрана; героиня также может принять участие в мини-игре с алкоголем. Ну и самое главное - в игре будут сцены пыток, расчленения и обезглавливания в режиме слоу-мо. В качестве одного из видов оружия будет использоваться тэппо - японское национальное оружие самураев".

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5