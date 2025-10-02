Ghost of Yotei получила второй патч в день релиза - Sucker Punch оперативно исправляет игру

Студия Sucker Punch продемонстрировала завидную скорость в поддержке своего нового проекта Ghost of Yotei. В день релиза самурайский экшен получил не один, а сразу два апдейта. Сначала вышел патч 1.006, а следом — версия 1.007, которая исправила редкую проблему со стабильностью и обновила некоторые текстуры ассетов. Размер второго обновления составил всего 261 МБ, но его важность для комфортной игры не стоит недооценивать.

Первый патч оказался заметно масштабнее: он улучшил производительность, анимации, окружение и интерфейс, делая приключение главной героини более плавным и насыщенным.

Ghost of Yotei уже доступна на PlayStation 5 с полной русской озвучкой. Сюжет разворачивается через 300 лет после событий «Призрака Цусимы» и рассказывает о наёмнице Ацу, ищущей мести в суровых северных землях Японии.

Критики встретили новинку тепло: оценки на агрегаторах рецензий сравнялись с Kingdom Come: Deliverance 2, а ведущие японские издания поставили игре почти максимальные баллы, отметив атмосферу и глубину повествования.