Ghost of Yotei получит сюжетное дополнение и новый режим выживания - Complete Edition выйдет 1 октября

Sony анонсировала Ghost of Yotei Complete Edition, одновременно раскрыв первое крупное расширение для эксклюзива PS5.

Главным нововведением станет новое сюжетное дополнение, которое расширит историю игры. Вместе с ним разработчики из Sucker Punch добавят отдельный однопользовательский режим боевого выживания, где игрокам предстоит сражаться с противниками в более продолжительных испытаниях.

Обновление также принесёт ряд улучшений качества жизни и других изменений, которые должны сделать прохождение Ghost of Yotei комфортнее.

Все эти нововведения станут доступны 1 октября 2026 года. В этот же день выйдет Ghost of Yōtei Complete Edition, включающее основную игру и новый контент.

Для Sony это особенно заметное расширение поддержки Ghost of Yotei: вместо нескольких небольших обновлений компания готовит полноценную дополнительную сюжетную часть вместе с новым игровым режимом.