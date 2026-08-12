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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 532 оценки

Ghost of Yotei получит сюжетное дополнение и новый режим выживания - Complete Edition выйдет 1 октября

IKarasik IKarasik

Sony анонсировала Ghost of Yotei Complete Edition, одновременно раскрыв первое крупное расширение для эксклюзива PS5.

Главным нововведением станет новое сюжетное дополнение, которое расширит историю игры. Вместе с ним разработчики из Sucker Punch добавят отдельный однопользовательский режим боевого выживания, где игрокам предстоит сражаться с противниками в более продолжительных испытаниях.

Обновление также принесёт ряд улучшений качества жизни и других изменений, которые должны сделать прохождение Ghost of Yotei комфортнее.

Все эти нововведения станут доступны 1 октября 2026 года. В этот же день выйдет Ghost of Yōtei Complete Edition, включающее основную игру и новый контент.

Для Sony это особенно заметное расширение поддержки Ghost of Yotei: вместо нескольких небольших обновлений компания готовит полноценную дополнительную сюжетную часть вместе с новым игровым режимом.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Александр12041994

хочу на пк

3
Властелин Сосцов

надеюсь их прикроют вместе с сони, за такое святотатство

2
Пират_В_Законе

Проходил в прошлом году, возвращаться нет желания, вот следующую часть Horizon я жду.

1
rei_nyasha

и где пк порт

1