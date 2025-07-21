Ghost of Yotei предлагает "молниеносные загрузки" на PS5 и использует DualSense "по максимуму"

В интервью VGC соруководитель разработки Ghost of Yōtei Нейт Фокс рассказал, что сиквел Ghost of Tsushima «создан с нуля» для PS5 и будет обладать «молниеносными» загрузками в дополнение к поддержке DualSense.
PlayStation 5, конечно, невероятная консоль, но давайте признаем, этот контроллер великолепен. Мне нравится тактильное взаимодействие. Мне нравится, как работает тачпад. Ghost of Yōtei изначально создавалась для PlayStation 5, чтобы обеспечить молниеносную загрузку и максимально эффективно использовать контроллер DualSense.
Учитывая невероятное время загрузки Ghost of Tsushima, невольно задаёшься вопросом, как Yōtei сможет улучшить его. Однако аппаратное обеспечение и функции консоли таковы, что Фокс прямо заявляет, что без них продолжение было бы невозможно.
Мы многому научились, рассматривая Ghost of Tsushima через призму этого контроллера, чего бы иначе не узнали. Это дало нам преимущество в том, как сделать Yōtei максимально дружественной к PS5 и по-настоящему живой благодаря этому контроллеру, который я обожаю. Мы бы не смогли создать эту игру без возможностей PS5, и мы очень рады, что создаём игру, эксклюзивно предназначенную для этого контроллера.
Ghost of Yōtei выходит 2 октября на PS5 и будет поддерживать PS5 Pro на старте (хотя дополнительная информация пока не разглашается).
(шёпотом) SSD...
Молниеносные загрузки видимо для того, чтобы мы как можно быстрее смогли насладиться высококачественной главной героиней...
Japan. Made in USA.
Вот еще несколько крокодилов от соней )
Жаль, что первая часть была очень скучной и судя по второй ничего не поменяется
Наконец игра которая использует фичу пс5.
Я тебе покажу молниеносную загрузку
Что? Быстрые загрузки и есть на ПК. Sony походу не знает об этом)) Только не рассказывайте, а то будет.....
Я представляю, как они ох*еют, когда узнают, что они ещё свои игры на него выпускают.