Ghost of Yotei предлагает "молниеносные загрузки" на PS5 и использует DualSense "по максимуму"

В интервью VGC соруководитель разработки Ghost of Yōtei Нейт Фокс рассказал, что сиквел Ghost of Tsushima «создан с нуля» для PS5 и будет обладать «молниеносными» загрузками в дополнение к поддержке DualSense.

PlayStation 5, конечно, невероятная консоль, но давайте признаем, этот контроллер великолепен. Мне нравится тактильное взаимодействие. Мне нравится, как работает тачпад. Ghost of Yōtei изначально создавалась для PlayStation 5, чтобы обеспечить молниеносную загрузку и максимально эффективно использовать контроллер DualSense.

Учитывая невероятное время загрузки Ghost of Tsushima, невольно задаёшься вопросом, как Yōtei сможет улучшить его. Однако аппаратное обеспечение и функции консоли таковы, что Фокс прямо заявляет, что без них продолжение было бы невозможно.

Мы многому научились, рассматривая Ghost of Tsushima через призму этого контроллера, чего бы иначе не узнали. Это дало нам преимущество в том, как сделать Yōtei максимально дружественной к PS5 и по-настоящему живой благодаря этому контроллеру, который я обожаю. Мы бы не смогли создать эту игру без возможностей PS5, и мы очень рады, что создаём игру, эксклюзивно предназначенную для этого контроллера.

Ghost of Yōtei выходит 2 октября на PS5 и будет поддерживать PS5 Pro на старте (хотя дополнительная информация пока не разглашается).