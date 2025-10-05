ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 342 оценки

Ghost of Yotei разошлась тиражом более миллиона копий за первые 24 часа

Gruz_ Gruz_

Несмотря на все противоречия по поводу Ghost of Yotei, по словам инсайдера Millieamand, ее релиз оказался очень успешным: за первые 24 часа было продано более 1,3 млн копий. Подобный результат свидетельствует о значительном интересе игроков к приключениям времен феодальной Японии, и это несмотря на опасения относительно сходства по структуре и содержанию с Ghost of Tsushima. Для сравнения, за аналогичный период продажи Tsushima оказались на 50 тысяч меньше (1,25 миллиона копий).

Что делает это еще более интересным, так это тот факт, что производственный бюджет Ghost of Yotei практически не отличался от бюджета Tsushima. Если динамика продаж сохранится, это может обеспечить хорошую прибыльность для компаний Sucker Punch и Sony. Более того, Ghost of Yotei получила множество похвал за то, насколько плавно игра работает даже на базовой Playstation 5.

Бюджет Ghost of Yotei примерно такой же, как у Ghost Of Tsushima

Остается только узнать, насколько долго продержатся продажи и станет ли Yotei долгосрочным успехом для Sucker Punch.

Константин335

Я же говорил игра хорошая скорее всего, вот и продажи отличные

InkubatorKlef

я же говорил игра херни

вортигонт вортигонтович

любая игра от сони расходится тиражом. Так что не показатель

ant 36436 вортигонт вортигонтович

Особенно Конкорд от Сони хорошо разошёлся, даже мемом стал.

barfly89

Не удивительно, что плавно работает. Там просто нечему тормозить. И более вероятно, что продажи просядут. Всё таки у людей интерес к этой части не такой высокий, как было при первой игре.

Egik81

Тут все будет, зависит от того насколько будет продолжена пиар поддержка проекта и с какими неприятностями ещё столкнутся пользователи единственной платформы которым доступен данный проект.

Costollom
Плохо! Как теперь людям тут говорить, что она провалилась и хейтить?

Константин335

Им это не помешает говорить что игра провалилась и хейтить. Найдут 1000 и 1 причину, скажут что это не правда, потом еще один написал "любая игра от сони расходится тиражом. Так что не показатель", и т. д.

Axelerator 23

Сони как всегда удивляет своими хитами во отличие от жопного ПК на котором нечего ждать короме портов от сони.ради этого и купил RX5090Ti super gold edition .

top12365

Ради этого я купил остров, яхту - чтобы с острова в город летать за пивком, вертолет стоит уже третий год в гараже без дела, и купил райзен 10900ф - 5090 в золотой оправе. К чему я все это----ааааа, ты просто нищеброд!!!

MNM 777

Гиймо , со своим ососином прочитав эту новость сегодня

InkubatorKlef

шо то шо это

MNM 777 InkubatorKlef

Щас набегут адепты сони с минусами ) ведь эта игра десятилетия , как минимум ))

-zotik- MNM 777

почему тут только тебя сонибои волную? так сильно завидуешь? не здоровое внимание

sa1958

Да и ладно.

Котян Сутоевич

Да и ладно.

Аргонафт

Посмотрел геймплей, называется "найди 10 отличий от Цусимы". Непонятно зачем сделали отрыв в 300 лет если принципиально Япония за 300 лет в игре не поменялась. Йотей это как будто такой более повесточный Цусима, в нем тоже были сильные женщины, но на вторых ролях, а тут решили вынести на первое место. Раз кроме истории и ГГ разницы нет, присутствует только фем повестка, черных самураев нет то и определенный успех у игры будет

Ellie Williams

ждём на пк с модами

Brian Alameda

Это фейковая новость))) кто-то левый написал в твиттере, а остальные подпевают.

Официальной информации же нет, зато есть фотографии кучи физических копий игры, скопившихся на полках магазинов.

