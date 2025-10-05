Ghost of Yotei разошлась тиражом более миллиона копий за первые 24 часа

Несмотря на все противоречия по поводу Ghost of Yotei, по словам инсайдера Millieamand, ее релиз оказался очень успешным: за первые 24 часа было продано более 1,3 млн копий. Подобный результат свидетельствует о значительном интересе игроков к приключениям времен феодальной Японии, и это несмотря на опасения относительно сходства по структуре и содержанию с Ghost of Tsushima. Для сравнения, за аналогичный период продажи Tsushima оказались на 50 тысяч меньше (1,25 миллиона копий).
Что делает это еще более интересным, так это тот факт, что производственный бюджет Ghost of Yotei практически не отличался от бюджета Tsushima. Если динамика продаж сохранится, это может обеспечить хорошую прибыльность для компаний Sucker Punch и Sony. Более того, Ghost of Yotei получила множество похвал за то, насколько плавно игра работает даже на базовой Playstation 5.
Остается только узнать, насколько долго продержатся продажи и станет ли Yotei долгосрочным успехом для Sucker Punch.
любая игра от сони расходится тиражом. Так что не показатель
Особенно Конкорд от Сони хорошо разошёлся, даже мемом стал.
Не удивительно, что плавно работает. Там просто нечему тормозить. И более вероятно, что продажи просядут. Всё таки у людей интерес к этой части не такой высокий, как было при первой игре.
Тут все будет, зависит от того насколько будет продолжена пиар поддержка проекта и с какими неприятностями ещё столкнутся пользователи единственной платформы которым доступен данный проект.
Плохо! Как теперь людям тут говорить, что она провалилась и хейтить?
Им это не помешает говорить что игра провалилась и хейтить. Найдут 1000 и 1 причину, скажут что это не правда, потом еще один написал "любая игра от сони расходится тиражом. Так что не показатель", и т. д.
Посмотрел геймплей, называется "найди 10 отличий от Цусимы". Непонятно зачем сделали отрыв в 300 лет если принципиально Япония за 300 лет в игре не поменялась. Йотей это как будто такой более повесточный Цусима, в нем тоже были сильные женщины, но на вторых ролях, а тут решили вынести на первое место. Раз кроме истории и ГГ разницы нет, присутствует только фем повестка, черных самураев нет то и определенный успех у игры будет
ждём на пк с модами
Это фейковая новость))) кто-то левый написал в твиттере, а остальные подпевают.
Официальной информации же нет, зато есть фотографии кучи физических копий игры, скопившихся на полках магазинов.