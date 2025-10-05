Ghost of Yotei разошлась тиражом более миллиона копий за первые 24 часа

Несмотря на все противоречия по поводу Ghost of Yotei, по словам инсайдера Millieamand, ее релиз оказался очень успешным: за первые 24 часа было продано более 1,3 млн копий. Подобный результат свидетельствует о значительном интересе игроков к приключениям времен феодальной Японии, и это несмотря на опасения относительно сходства по структуре и содержанию с Ghost of Tsushima. Для сравнения, за аналогичный период продажи Tsushima оказались на 50 тысяч меньше (1,25 миллиона копий).

Что делает это еще более интересным, так это тот факт, что производственный бюджет Ghost of Yotei практически не отличался от бюджета Tsushima. Если динамика продаж сохранится, это может обеспечить хорошую прибыльность для компаний Sucker Punch и Sony. Более того, Ghost of Yotei получила множество похвал за то, насколько плавно игра работает даже на базовой Playstation 5.

Остается только узнать, насколько долго продержатся продажи и станет ли Yotei долгосрочным успехом для Sucker Punch.