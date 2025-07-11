Ghost of Yotei: разработчики рассказали про открытый мир, оружие, визуальные фильтры, режимы Куросавы, Миике и Ватанабэ

В четверг PlayStation провела очередную презентацию State of Play, предложив подробный обзор долгожданной игры Ghost of Yōtei от Sucker Punch. В общей сложности разработчик показал более 20 минут геймплея из самостоятельного продолжения Ghost of Tsushima для PS5.
State of Play показала, чего ожидать игрокам, включая карточную систему, отслеживающую её расследование, а также награды, которые она может получить. Подзорную трубу также можно использовать для отметки точек интереса, что соответствует механике «Путеводного ветра» без путевых точек из первой игры, которая показывает ветер, направляющий вас в к месту назначения. Кроме того, новая механика лагеря позволяет вам расслабиться и послушать музыку, приготовить еду или даже поговорить с NPC, которые прибывают, чтобы дать вам задания и предложить уникальные предметы.
В бою Ацу может выбрать катану, копьё, кусаригаму, одати или парные мечи. Каждый из них эффективен против определённых врагов и обладает своим набором улучшений. Ацу может потерять оружие, если противник сильно замахнётся, но в то же время может и сама разоружить врагов. Выбор правильного оружия в зависимости от ситуации имеет первостепенное значение для успеха. Например, с крупными противниками лучше всего справляться с помощью одати, а парные мечи эффективны против копий. Метательное оружие, например, бомбы, также может дать преимущество. Также был анонсирован волк-компаньон, который может помочь Ацу в бою.
Другие аспекты Yōtei, затронутые в State of Play, включают возвращение фоторежима многочисленными возможностями настройки, и чёрно-белого режима Акиры Куросавы, а также режимы, вдохновлённые фильмом «13 убийц» режиссёра Такаси Миике (делает перспективу боя более близкой и реалистичной) и фильмом «Самурай Чамплу» режиссёра Синъитиро Ватанабэ (добавляет лоу-файные ритмы в игровой процесс).
Ghost of Yōtei выйдет 2 октября 2025 года. Sucker Punch также анонсировал специальное издание консоли PS5 в стиле Yōtei и контроллера DualSense, которые выйдут одновременно с игрой.
Восхищаюсь, восхищаюсь тем что, за 5 лет после релиза Tsushima, в визуальном и художественном плане игра абсолютно лучше не стала, в целом графика и анимация не изменилась в принципе!
Максимально что сделали, это тупо заменили модели персонажей и придумали новую историю, и всё, и на этом тупо всё!!!
Скажи спасибо что не сделали хуже, современная индустрия и старый графон с трудом может повторить.
Так в цусиме не что бы прям беда с анимациями были, особенно боевые так вообще одни из лучших. У меня лично больше вопросов было к катсценам на движке во время некоторых квестов и скалалазанью, вот тут действительно печаль. Хотя возможно я просто придираюсь. Особо ролик не смотрел, но было бы славно если они эти моменты подтянули.
Баба самурай еще и графика без видимых изменений. Походу слив
Один в один Цусима. Но мне это и понравилось в ролике - не надо портить то, что работало. Лично я жду от игры именно того, что нам показали. Мелкие улучшения, полировка существующих механик, новые виды врагов и оружия, новый сеттинг - этого достаточно для сиквела игры с такой концепцией. Жаль только, что гг сделали женщиной, это смотрится довольно кринжово, но увы, такое время сейчас.
Сиквел это или Спин-офф, не знаю, поправьте меня, но сделан за 3 копейки, на базе Tsushima, это конечно вершина геймдева!
Разработка дорожает, не вооружённым взглядом видно, что визуально и концептуально разницы тупо 0 по сравнению с Tsushima!
Новый подход в разработке!
Браво!
Ну и что, визуал то хороший
Классический сиквел от Сони. Те же яйца только в профиль
Уии... Банзай!
визуал не сильно отличается от первой части(хуже теней),игра копирка с теней,это как и с моралезом прогрев перед второй частью,лучше бы Infamous новый выпустили чем тратили время на это
ps как и предполагалось слилась вслед за вампиром и мафией