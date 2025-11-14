Ghost of Yotei сияет ярче: представлен трейлер улучшенной версии для PS5 Pro

Sony представила новый трейлер Ghost of Yotei, в котором показала возможности обновлённой версии игры для PS5 Pro. Релиз ролика последовал спустя чуть больше месяца после выхода самурайского экшена и, по мнению экспертов, напрямую связан с приближающейся Чёрной пятницей — периодом больших скидок на мощнейшую консоль Sony. Эту версию подтвердил и надёжный инсайдер billbil-kun.

Версия для PS5 Pro получила заметные технические апгрейды: улучшенное разрешение с помощью технологии апскейлинга PSSR, а также режим с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду.

Тем временем Ghost of Yotei продолжает набирать популярность: на днях стало известно, что тираж игры превысил 3,3 миллиона копий по всему миру — впечатляющий результат для относительно нового IP.