Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 455 оценок

Ghost of Yotei сияет ярче: представлен трейлер улучшенной версии для PS5 Pro

butcher69 butcher69

Sony представила новый трейлер Ghost of Yotei, в котором показала возможности обновлённой версии игры для PS5 Pro. Релиз ролика последовал спустя чуть больше месяца после выхода самурайского экшена и, по мнению экспертов, напрямую связан с приближающейся Чёрной пятницей — периодом больших скидок на мощнейшую консоль Sony. Эту версию подтвердил и надёжный инсайдер billbil-kun.

Версия для PS5 Pro получила заметные технические апгрейды: улучшенное разрешение с помощью технологии апскейлинга PSSR, а также режим с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду.

Тем временем Ghost of Yotei продолжает набирать популярность: на днях стало известно, что тираж игры превысил 3,3 миллиона копий по всему миру — впечатляющий результат для относительно нового IP.

