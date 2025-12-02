По данным Digital Foundry, игра Ghost of Yotei стала значительно лучше на PS5 и PS5 Pro благодаря обновлению 1.1, которое представило новые графические настройки, оптимизацию производительности и возможность разблокировать частоту кадров.

Самым заметным нововведением стал дебют сбалансированного режима, доступного как в стандартной версии, так и в версии с трассировкой лучей. Учитывая, что каждый вариант может работать как с заблокированной, так и с разблокированной частотой кадров, мы говорим о четырёх новых режимах для консолей — значительный рост.

На PS5 Pro режим Balanced RT с разблокированной частотой кадров особенно интересен: игра колеблется от 40 до 60 кадров в секунду, полностью используя VRR на панелях с частотой 120 Гц: значительный качественный скачок по сравнению с предыдущим режимом Quality RT, который ограничивался фиксированными 40 кадрами в секунду.

Ещё более впечатляющей является производительность режима RT Pro, который после снятия ограничения теперь может достигать пиковых значений от 70 до 90 кадров в секунду: результат, который ещё несколько недель назад казался недостижимым и который наглядно демонстрирует, насколько техническим потенциалом обладает графический движок.

Результаты режимов без трассировки лучей на PlayStation 5 Pro также выглядят интересно: после снятия ограничений режимы «Производительность», «Сбалансированный» и «Качество» в среднем ускоряются на 33% по сравнению с режимами с фиксированной частотой кадров.

Обновление Ghost of Yotei 1.1 также вносит существенные улучшения в базовую PS5: режим «Сбалансированный» обеспечивает стабильные 40 кадров в секунду на панелях с VRR и включает возможность переключения между 40 и 60 кадрами в секунду путем разблокировки кадров.

Конечно, остаётся разочарование от кат-сцен, зафиксированных на 30 кадрах в секунду, чего, к сожалению, обновление не решает.