Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.9 475 оценок

Ghost of Yotei триумфально победила в номинации "Игра года 2025" на официальном блоге PlayStation

monk70 monk70

Официальный блог PlayStation объявил результаты премии «Игра года 2025». Триумфатором Ghost of Yotei. Clair Obscur: Expedition 33 и Death Stranding 2: On the Beach также получили несколько наград.

В завершение года сообщество PlayStation также выбрало своих фаворитов в официальном блоге PlayStation. 1,5 миллиона пользователей выбрали лучшие игры года в 19 категориях. Четыре игры, набравшие наибольшее количество голосов, получили платиновые, золотые, серебряные и бронзовые награды, представляющие места с 1 по 4.

Ghost of Yotei получила платиновые награды в семи категориях, заняв первое место в каждой из них. Игра от студии Sucker Punch среди прочего была отмечена за графику, художественное оформление, звуковое оформление и функции доступности. Она также получила награду за лучшего нового персонажа — Ацу. Кроме того, Ghost of Yotei получила две золотые награды, доведя общее количество наград до девяти.

Clair Obscur: Expedition 33 также показала впечатляющие результаты, забрав семь наград, включая три платиновые награды. Она получила платину за лучший сюжет, лучший саундтрек и лучшую независимую игру.

Death Stranding 2: On the Beach также показала хорошие результаты, хотя и не получила платиновых наград. Игра от Kojima Productions завоевала три золотые и три серебряные награды, включая серебро за лучшую игру для PS5 2025 года. Однако Kojima Productions как студия получила платиновую награду.

Победители

Спойлер

Лучший новый персонаж

  1. Ацу (Ghost of Yotei)
  2. Хорнет (Hollow Knight: Silksong)
  3. Маэль (Clair Obscur: Expedition 33)
  4. Хинако (Silent Hill f)

Лучший сюжет

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Ghost of Yotei
  3. Death Stranding 2: On the Beach
  4. Silent Hill f

Лучшая графика

  1. Ghost of Yotei
  2. Death Stranding 2: On the Beach
  3. Battlefield 6
  4. ARC Raiders

Лучший арт

  1. Ghost of Yotei
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. Silent Hill f

Лучший аудиодизайн

  1. Ghost of Yotei
  2. Death Stranding 2: On the Beach
  3. Battlefield 6
  4. Hollow Knight: Silksong

Лучший саундтрек

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Ghost of Yotei
  3. Death Stranding 2: On the Beach
  4. Hollow Knight: Silksong

Лучшие опции доступности

  1. Ghost of Yotei
  2. Battlefield 6
  3. Assassin's Creed Shadows
  4. Split Fiction

Лучшее использование DualSense

  1. Ghost of Yotei
  2. Death Stranding 2: On the Beach
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. Battlefield 6

Лучшее переиздание

  1. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  2. Days Gone Remastered
  3. Tomb Raider IV-VI Remastered
  4. Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles

Лучший мультиплеер

  1. Battlefield 6
  2. ARC Raiders
  3. Marvel Rivals
  4. Split Fiction

Лучшая поддержка

  1. Genshin Impact
  2. Marvel Rivals
  3. Fortnite
  4. Honkai: Star Rail

Лучшее дополнение

  1. Lies of P: Overture
  2. Helldivers 2: Heart of Democracy
  3. Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji
  4. Indiana Jones and the Great Circle — The Order of Giants

Лучшая спортивная игра

  1. Sonic Racing: CrossWorlds
  2. Forza Horizon 5
  3. EA Sports FC 26
  4. Rematch

Лучшая инди-игра

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Dispatch
  4. Ready or Not

Лучшая игра для PS VR2

  1. Alien: Rogue Incursion
  2. Hitman World of Assassination
  3. The Midnight Walk
  4. Zombie Army VR

Лучшая игра для PS4

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Elden Ring Nightreign
  3. Sonic Racing: CrossWorlds
  4. Call of Duty: Black Ops 7

Лучшая игра для PS5

  1. Ghost of Yotei
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Death Stranding 2: On the Beach
  4. ARC Raiders

Лучшая студия

  1. Kojima Productions
  2. Sandfall Interactive
  3. Sucker Punch Productions
  4. Team Cherry

Самая ожидаемая игра

  1. Marvel’s Wolverine
  2. Resident Evil Requiem
  3. 007 First Light
  4. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
20
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
maximus388

А что там получила ККD2? Правильно, снова

13
vvvjust
7
Tommy451

эх, опередил)

2
ModestDL

Фанаты плойки проголосовали за экз плойки. Это так "неожиданно".

5
MNM 777

я так рада ... это было так неожиданно )

5
SOLUS5678

Ну хоть где то победила эта страшила.))))

3
Neko-Aheron

Сами себе награду выдали

2
Искусственный интеллeкт
1,5 миллиона пользователей выбрали

какая же это всё чушь. выбор сделали не пользователи, а сама sony, распределила голоса, как им надо, в угоду западной повестке. всё равно проверить это никто не может

2
TenebrisVenit

Победителей под спойлером забыли выделить или надо самому угадать?

1
sa1958

Вот это победа.

Serg_Sigil
Лучшая студия: Kojima Productions

Ну хоть тут порадовали гения lol