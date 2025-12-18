Ghost of Yotei триумфально победила в номинации "Игра года 2025" на официальном блоге PlayStation

Официальный блог PlayStation объявил результаты премии «Игра года 2025». Триумфатором Ghost of Yotei. Clair Obscur: Expedition 33 и Death Stranding 2: On the Beach также получили несколько наград.
В завершение года сообщество PlayStation также выбрало своих фаворитов в официальном блоге PlayStation. 1,5 миллиона пользователей выбрали лучшие игры года в 19 категориях. Четыре игры, набравшие наибольшее количество голосов, получили платиновые, золотые, серебряные и бронзовые награды, представляющие места с 1 по 4.
Ghost of Yotei получила платиновые награды в семи категориях, заняв первое место в каждой из них. Игра от студии Sucker Punch среди прочего была отмечена за графику, художественное оформление, звуковое оформление и функции доступности. Она также получила награду за лучшего нового персонажа — Ацу. Кроме того, Ghost of Yotei получила две золотые награды, доведя общее количество наград до девяти.
Clair Obscur: Expedition 33 также показала впечатляющие результаты, забрав семь наград, включая три платиновые награды. Она получила платину за лучший сюжет, лучший саундтрек и лучшую независимую игру.
Death Stranding 2: On the Beach также показала хорошие результаты, хотя и не получила платиновых наград. Игра от Kojima Productions завоевала три золотые и три серебряные награды, включая серебро за лучшую игру для PS5 2025 года. Однако Kojima Productions как студия получила платиновую награду.
Победители
Лучший новый персонаж
- Ацу (Ghost of Yotei)
- Хорнет (Hollow Knight: Silksong)
- Маэль (Clair Obscur: Expedition 33)
- Хинако (Silent Hill f)
Лучший сюжет
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Silent Hill f
Лучшая графика
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Battlefield 6
- ARC Raiders
Лучший арт
- Ghost of Yotei
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Silent Hill f
Лучший аудиодизайн
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Battlefield 6
- Hollow Knight: Silksong
Лучший саундтрек
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
Лучшие опции доступности
- Ghost of Yotei
- Battlefield 6
- Assassin's Creed Shadows
- Split Fiction
Лучшее использование DualSense
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- Battlefield 6
Лучшее переиздание
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Days Gone Remastered
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles
Лучший мультиплеер
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- Marvel Rivals
- Split Fiction
Лучшая поддержка
- Genshin Impact
- Marvel Rivals
- Fortnite
- Honkai: Star Rail
Лучшее дополнение
- Lies of P: Overture
- Helldivers 2: Heart of Democracy
- Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji
- Indiana Jones and the Great Circle — The Order of Giants
Лучшая спортивная игра
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Forza Horizon 5
- EA Sports FC 26
- Rematch
Лучшая инди-игра
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Dispatch
- Ready or Not
Лучшая игра для PS VR2
- Alien: Rogue Incursion
- Hitman World of Assassination
- The Midnight Walk
- Zombie Army VR
Лучшая игра для PS4
- Hollow Knight: Silksong
- Elden Ring Nightreign
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Call of Duty: Black Ops 7
Лучшая игра для PS5
- Ghost of Yotei
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- ARC Raiders
Лучшая студия
- Kojima Productions
- Sandfall Interactive
- Sucker Punch Productions
- Team Cherry
Самая ожидаемая игра
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- 007 First Light
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
