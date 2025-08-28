Ghost of Yotei ушла на "золото" - переносов больше не будет

Ghost of Yōtei официально получила статус «золотой». Студия Sucker Punch подтвердила, что разработка игры завершена, а это значит, что базовая версия готова к печати на физических носителях и цифровой дистрибуции. Отличная новость для тех, кто с нетерпением ждет 2 октября — подтвержденной даты релиза игры на PlayStation 5.

Студия отпраздновала это достижение символическим изображением: расколотой, но восстановленной при помощи золота маской, что является явной отсылкой к японской эстетике кинтсуги, технике, которая ценит шрамы как часть красоты.

В Ghost of Yotei рассказывается история Атсу, одинокой и измученной наемницы, которой движет неумолимая жажда мести. За 16 лет до событий игры семья Атсу была зверски убита бандой из шести преступников известной как "Шестерка Йотей", а ее саму оставили умирать. Ее миссия — выследить и уничтожить всех шестерых. По ходу своего приключения Атсу примет облик Онрё, мстительного духа из японского фольклора, чтобы наводить ужас на своих врагов.