Ghost of Yotei уже обошла Assassin's Creed Shadows по продажами на PS5

На момент написания этой статьи Ghost of Yotei продаётся уже четыре недели, и, согласно новому отчёту Alinea Analytics, за первые три недели продаж на PS5 она уже обогнала Assassin's Creed Shadows.

Выход Assassin's Creed Shadows в марте 2025 года прошёл отлично. Игра лидировала по продажам в США в этом месяце, к лету было продано более 5 миллионов копий, а в Европе по состоянию на август стала самой продаваемой игрой 2025 года. Игра, несомненно, добилась успеха с коммерческой точки зрения, но для тех, кто следит за продажами видеоигр, вопрос о Shadows заключался в том, как она будет выглядеть на фоне Ghost of Yotei.

По данным Alinea Analytics, на сегодняшний день продано 2,4 миллиона копий Assassin's Creed Shadows на PS5. Всего за первые три недели продаж Ghost of Yotei на PS5 было продано 2,5 миллиона копий.

В отчёте рассматриваются некоторые факторы, влияющие на то, почему Yotei обогнала Shadows за столь короткий срок. Например, большая часть продаж пришлась на игроков PlayStation, которые обычно покупают игры от сторонних разработчиков. Кроме того, у Sucker Punch уже была звёздная игра с открытым миром, действие которой разворачивалось в Японии пять лет назад, когда вышла Ghost of Tsushima, поэтому уже существовала целая база фанатов, с нетерпением ожидавших продолжения.