Ghost of Yotei визуально превосходит первую часть, а в уровне детализации может установить новый стандарт для индустрии

Технический блогер El Analista De Bits опубликовал детальный разбор Ghost of Yotei, напрямую сравнив новую игры с предшественницей — Ghost of Tsushima. К его личному удивлению, сиквел демонстрирует большой скачок в графике и работе движке, который был малозаметен по трейлерам, но ощущается во время игры. По его оценке, Sucker Punch «улучшила абсолютно все аспекты» оригинала: освещение, качество текстур и моделей, плотность и физику растительности, следы и брызги крови, анимации, симуляцию воды и снега, поведение животных.

В качестве наглядного примера, он отмечает, что трава теперь срезается клинком, когда лезвие касается земли — один из множества «мелких, но важных» деталией, усиливающих ощущение живого мира Ghost of Yotei.

По режимам изображения заявлена расширенная матрица настроек: на PS5 доступно три режима, на PS5 Pro — четыре, где эксклюзивный Ray-Tracing Pro назван «самым рекомендуемым» вариантом для Pro-модели. На базовой PS5 автор советует использовать режим производительности с 60 кадрами/с. Отдельно подчёркивается постановка света и художественное направление — «одно из лучших в истории видеоигр», что, по словам аналитика, не сказано «сгоряча», а после более чем 50 часов игры.

Часть зрителей ранее упрекала демонстрации в «текстурах уровня PS3» и «минимальном скачке» относительно первой части. В ответ разобранный материал показывает обратное: заметно переработанные материалы окружения и особенно симуляцию снега — «одну из лучших, что он видел», с глубокими следами, осыпанием слоя и реакцией на движение персонажа и ветра.

По мнению El Analista De Bits игра Ghost of Yotei не только крупнее и богаче оригинала по содержанию, но и бережно доводит до ума визуальные детали, которые в сумме формируют ощутимый технологический шаг вперёд. Для владельцев PS5 Pro это ещё и витрина трассировки лучей, а для базовой PS5 — стабильные 60 FPS в приоритетном режиме.