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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 541 оценка

Ghost of Yotei впервые начала рендерить игровой мир через AnyPS5 - пока со скоростью 3,4 кадра в минуту

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Разработчики AnyPS5 добились нового прогресса в запуске PS5-версии Ghost of Yotei на ПК. После предыдущих тестов, в которых игра доходила только до стартовых окон и настройки яркости, экспериментальная сборка теперь впервые выводит непосредственно игровой мир — начальную внутриигровую сцену с ночными деревьями, огнём и летящими углями.

В последующем тесте удалось исправить и освещение этой сцены. Мир теперь появляется примерно через семь минут после запуска вместо прежних 13 минут, однако производительность остаётся крайне низкой — около 3,4 кадра в минуту, то есть один новый кадр примерно каждые 17–18 секунд. За час тестирования камера успела лишь постепенно спуститься от крон деревьев к основанию горящего ствола.

Таким образом, Ghost of Yotei пока нельзя считать играбельной через AnyPS5, однако проект уже перешёл от загрузочных экранов и интерфейса к реальному рендерингу 3D-сцены. Результат получен с экспериментальными исправлениями и открытыми изменениями AnyPS5, а не на обычной чистой сборке main.

ПК 2
15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Сипота

Солидно

6
sasha rad

Ну значит скоро уже) для тех кому эта игра интересна, конечно. Таких к стати не много. Хотя в отсутствии сейчас чего то солидного может и пойдет

3
GregorNN