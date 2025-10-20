Ghost of Yotei все еще держится на верхних строчках японского чарта; Battlefield 6 дебютировала на 3-м месте

Продажи Nintendo Switch 2 остаются по-прежнему впечатляющими как в отношении самого оборудования, так и игр, которые регулярно возглавляют рейтинги продаж в Японии. Консоль пользуется популярностью как у новых игроков, так и у давних поклонников бренда, а ее библиотека постоянно пополняется новыми, часто высоко оцененными релизами.
Последнее подтверждение пришло от Famitsu, подготовленное на основе результатов продаж в Японии за прошлую неделю. Здесь множество игр для Switch 2, и господство компании Nintendo на японском рынке остается непоколебимым.
Mario Kart World в очередной раз возглавила чарты продаж, сместив с вершины лидера прошлой недели Ghost of Yotei. Battlefield 6 (PS5) дебютировала на третьем месте с показателем в 23 292 проданных копий.
Свежие данные Famitsu о продажах в Японии выглядят следующим образом (06.10 - 12.10):
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 37 502 (1 875 397)
- [PS5] Ghost of Yotei (SIE, 10/02/25) – 26 776 (146 972)
- [PS5] Battlefield 6 (Electronic Arts, 10/10/25) – 23 292 ( новинка)
- [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) – 20 083 (68 348)
- [NSW] Little Nightmares III (Bandai Namco, 10/10/25) – 17 806 ( новинка)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 7420 (341 755)
- [PS5] Little Nightmares III (Bandai Namco, 10/10/25) – 7 040 ( новинка)
- [SW2] Little Nightmares III (Bandai Namco, 10/10/25) – 6 924 ( новинка)
- [PS5] Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco, 03.10.25) – 6595 (30 374)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 21.06.18) – 5002 (4 023 112)
Все указывает на то, что конец года на японском рынке обещает быть особенно жарким, а Nintendo в очередной раз подтверждает свое доминирование