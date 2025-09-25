ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 289 оценок

Ghost of Yotei выйдет с русской озвучкой

Simple Jack Simple Jack

Блогер PlayStation Game Size, у которого на руках есть ключ релизной версии Ghost of Yotei, подтвердил, что игра выйдет с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В игре также будет английская, японская, французская, испанская, немецкая, итальянская, португальская и польская озвучка. На уровне текста Ghost of Yotei также переведут на корейский, финский, шведский, китайский и другие языки.

Два года назад источники издания «Чемпионат» рассказывали, что Sony продолжит переводить на русский язык эксклюзивы PlayStation. После ухода компании с рынка РФ с переводом вышли God of War Ragnarok, Spider-Man 2 и Death Stranding 2.

Действие Ghost of Yotei развернется в 1603 году на японском острове Хоккайдо, в регионе вокруг горы Йотей — спустя 329 лет после событий первой игры. Главная героиня — женщина-воин Ацу, которая становится «Призраком» в начале эпохи Эдо.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5. Игровые журналисты восторженно приняли сиквел Ghost of Tsushima. Эксперт Digital Foundry также высоко оценил техническое состояние экшена.

24
12
Комментарии:  12
Олег Шандер

Такое мы покупаем

16
Jayne Cobb
12
SoRaS3

Супер.

7
WerGC

значительный плюс

6
-zotik-

Годно. Можно со спокойной душой ждать по подписке)

5
RedDay13

Лиса, значит надо сыграть

3
это никогда не шрекончитс

как тебе такое Тодд?

3
William Dwight

Сони молодцы в этом плане, всё прекрасно понимают)) Жалко гг бесит. В Цусиме Сакеры проделали хорошую работу в плане репрезентации Японии и ее культуры. В Сиквеле нужно было пойти дальше и дать роль настоящей японке, а не пародии на нее

1
Лицо со шрамом

До японцев были айны вот о них и надо было игру делать.

IllustriousSabriel Лицо со шрамом

А Ghost of Yotei для тебя шутка что ли? Там один из основных тем будут как раз Айны, так как сюжет разворачивается на их земле. Причём в эпоху когда они не были в составе Японии, там натуральный дикий запад был на Хоккайдо.

1
sa1958

Ну и отлично.

1
AndruhaGruz

Красавцы! Респект.