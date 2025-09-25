Ghost of Yotei выйдет с русской озвучкой

Блогер PlayStation Game Size, у которого на руках есть ключ релизной версии Ghost of Yotei, подтвердил, что игра выйдет с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
В игре также будет английская, японская, французская, испанская, немецкая, итальянская, португальская и польская озвучка. На уровне текста Ghost of Yotei также переведут на корейский, финский, шведский, китайский и другие языки.
Два года назад источники издания «Чемпионат» рассказывали, что Sony продолжит переводить на русский язык эксклюзивы PlayStation. После ухода компании с рынка РФ с переводом вышли God of War Ragnarok, Spider-Man 2 и Death Stranding 2.
Действие Ghost of Yotei развернется в 1603 году на японском острове Хоккайдо, в регионе вокруг горы Йотей — спустя 329 лет после событий первой игры. Главная героиня — женщина-воин Ацу, которая становится «Призраком» в начале эпохи Эдо.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5. Игровые журналисты восторженно приняли сиквел Ghost of Tsushima. Эксперт Digital Foundry также высоко оценил техническое состояние экшена.
Такое мы покупаем
Супер.
значительный плюс
Годно. Можно со спокойной душой ждать по подписке)
Лиса, значит надо сыграть
как тебе такое Тодд?
Сони молодцы в этом плане, всё прекрасно понимают)) Жалко гг бесит. В Цусиме Сакеры проделали хорошую работу в плане репрезентации Японии и ее культуры. В Сиквеле нужно было пойти дальше и дать роль настоящей японке, а не пародии на нее
До японцев были айны вот о них и надо было игру делать.
А Ghost of Yotei для тебя шутка что ли? Там один из основных тем будут как раз Айны, так как сюжет разворачивается на их земле. Причём в эпоху когда они не были в составе Японии, там натуральный дикий запад был на Хоккайдо.
Ну и отлично.
Красавцы! Респект.