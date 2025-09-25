Ghost of Yotei выйдет с русской озвучкой

Блогер PlayStation Game Size, у которого на руках есть ключ релизной версии Ghost of Yotei, подтвердил, что игра выйдет с полной русской локализацией — озвучкой и субтитрами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

В игре также будет английская, японская, французская, испанская, немецкая, итальянская, португальская и польская озвучка. На уровне текста Ghost of Yotei также переведут на корейский, финский, шведский, китайский и другие языки.

Два года назад источники издания «Чемпионат» рассказывали, что Sony продолжит переводить на русский язык эксклюзивы PlayStation. После ухода компании с рынка РФ с переводом вышли God of War Ragnarok, Spider-Man 2 и Death Stranding 2.

Действие Ghost of Yotei развернется в 1603 году на японском острове Хоккайдо, в регионе вокруг горы Йотей — спустя 329 лет после событий первой игры. Главная героиня — женщина-воин Ацу, которая становится «Призраком» в начале эпохи Эдо.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5. Игровые журналисты восторженно приняли сиквел Ghost of Tsushima. Эксперт Digital Foundry также высоко оценил техническое состояние экшена.