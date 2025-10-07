"Главное, чтобы вам было весело": разработчики Ghost of Yotei прокомментировали свободу открытого мира

Если вы играли в Ghost of Yotei, то, вероятно, заметили, насколько открытым ощущается её открытый мир. Свобода игрока была заявлена ​​как главный козырь в преддверии выхода эксклюзива для PS5, и игра оправдывает своё обещание; дизайн открытого мира отлично подталкивает вас к новым событиям и локациям, создавая ощущение естественности.

В интервью GamesRadar креативный директор Джейсон Коннелл отметил, что предоставление игрокам возможности исследовать приключения Ацу в своём собственном темпе всегда было ключевым фактором.

Если игроки не хотят что-то делать в игре, мы просто говорим: «Хорошо, это ваш выбор». До тех пор, пока вы получаете удовольствие, нас это не слишком волнует.

Коннелл, однако, отмечает, что разработчики оставили «множество зацепок, чтобы попытаться удержать игрока в духе основного сюжета, получая необходимое количество оружия с разумной скоростью».

Наша философия в Ghost of Yotei заключалась в том, чтобы дать игрокам больше свободы, чем в любой другой нашей игре.

По словам разработчика, очень сложно предоставить столько свободы, да ещё и с открытым миром, и при этом удержать игроков в сюжете.

Это очень сложно, и темп в каждой игре немного отличается. Сюжетный темп немного проще понять, поэтому он более прямой, но темп игры в открытом мире довольно сложный. Мы прибегаем к маленьким хитростям, чтобы всё получилось.

Хотя баланс – тонкая середина между предоставлением игрокам свободы и не слишком большим ущербом для самого сюжета – Sucker Punch справилась с этой задачей блестяще.