Города, связанные с Ghost of Yotei, надеются привлечь туристов благодаря игре

Проданная тиражом около 5 миллионов копий с момента выхода в октябре 2025 года, Ghost of Yōtei считается настоящим хитом. Как и первая игра, это продолжение привлекает внимание к менее известным регионам Японии.

В результате, в регионе горы Ётэй города стремятся извлечь выгоду из своей вновь обретённой популярности благодаря игре от Sucker Punch. Nikkei сообщает, что семь городов и деревень запускают инициативы, связанные с игрой, чтобы привлечь туристов.

Например, город Нисеко заключил соглашение о продаже товаров Ghost of Yōtei туристам через местные предприятия. В продажу поступят значки и магниты. Также планируются экскурсии по местам, представленным в игре. Представитель Нисеко прокомментировал эти объявления.

Мы надеемся, что благодаря игре люди смогут открыть для себя наши пейзажи весной, летом и осенью, и это побудит их посетить город.