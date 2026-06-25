Города, связанные с Ghost of Yotei, надеются привлечь туристов благодаря игре

Проданная тиражом около 5 миллионов копий с момента выхода в октябре 2025 года, Ghost of Yōtei считается настоящим хитом. Как и первая игра, это продолжение привлекает внимание к менее известным регионам Японии.
В результате, в регионе горы Ётэй города стремятся извлечь выгоду из своей вновь обретённой популярности благодаря игре от Sucker Punch. Nikkei сообщает, что семь городов и деревень запускают инициативы, связанные с игрой, чтобы привлечь туристов.
Например, город Нисеко заключил соглашение о продаже товаров Ghost of Yōtei туристам через местные предприятия. В продажу поступят значки и магниты. Также планируются экскурсии по местам, представленным в игре. Представитель Нисеко прокомментировал эти объявления.
Мы надеемся, что благодаря игре люди смогут открыть для себя наши пейзажи весной, летом и осенью, и это побудит их посетить город.
ghost of yotey - 5 млн за год. Meccha Chameleon какая-то фигня в стиме сделанная за 3 копейки 7 млн проданных копий за 14 дней. Вот и всё что нужно знать про индустрию
Ну чё как, привлекли?
А потом скажут, чтобы проваливали отсюда. Но деньги оставьте.
Когда там скидка на эту фигню будет