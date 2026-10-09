Хвалебный трейлер Ghost of Yotei: Complete Edition демонстрирует восторженные отзывы критиков

Прошла неделя с тех пор, как в Ghost of Yōtei — в ходе истории о мести Ацу — появился интересный персонаж из её прошлого; новый контент вновь сумел очаровать как критиков, как и игроков.

Дополнение «Эхо Сэкигахары» и новый режим «Самые разыскиваемые» получили множество хвалебных отзывов, и студия Sucker Punch с радостью поделилась ими в новом трейлере. Ролик позволяет взглянуть на непростой союз Нагато и Ацу.

В целом, издание Complete Edition объединяет все лучшие стороны Ghost of Yōtei в одном удобном комплекте, а представленный трейлер доказывает, что это одна из лучших игр для PS5.