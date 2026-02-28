Инсайдер: Sony будет выпускать меньше одиночных игр на PC, но порты находящиеся в разработке еще могут быть выпущены

Вчера надежный инсайдер NateTheHate подтвердил информацию Джейсона Шрайера касательно того, что Sony решила пересмотреть стратегию выпуска PC-версий своих эксклюзивов.
Сегодня он поделился дополнительными подробностями касательно того, что под этим имелось в виду. По его словам, Sony будут выпускать меньше однопользовательских игр на PC, но порты, находящиеся в разработке, всё ещё могут быть выпущены.
Пользователи предполагают, что этими играми станут Ghost of Yotei и Saros. Как отмечают пользователи, после этих проектов Sony итак банально будет нечего портировать как минимум в ближайшие полтора года - вряд ли издатель собирался выпустить Marvel's Wolverine на PC раньше чем через год (осень 2027), а к тому моменту позиция руководства может снова измениться.
ладно бы sony делали мегахиты, как раньше, ради которых покупали приставку. а что они сейчас будут выпускать в качестве эксклюзивов? повесточную хреновню? спасибо не надо...
Многие ради росомахи и гта 6 купят пс5
Названия этих "мегахитов" будут?)
эээ. ну вот эта расомаха не нужна: https://www.playground.ru/marvels_wolverine/news/serezno_eto_uzhe_slishkom_fanaty_shokirovany_slitymi_skrinshotami_s_vneshnostyu_dzhin_grej_v_marvels_wolverine-1827156
гта, если с ней всё будет нормально - да. купят. но такой хит выходит раз в 10 лет
- Мистер Логан , а вы не видите изменений на моем лице ?
- Нет
- Ну как же , я специально для вас сегодня бороду сбрила
Забавно что по факту эти "великие" одиночные эксклюзивы, о которых многие годы кукарекали сонибои, оказались весьма среднячковыми играми. И весь их успех держался как раз на послушном стаде, готовом превозносить любое г... под видом экза, которого нет на "пека".