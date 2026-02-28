Инсайдер: Sony будет выпускать меньше одиночных игр на PC, но порты находящиеся в разработке еще могут быть выпущены

Вчера надежный инсайдер NateTheHate подтвердил информацию Джейсона Шрайера касательно того, что Sony решила пересмотреть стратегию выпуска PC-версий своих эксклюзивов.

Сегодня он поделился дополнительными подробностями касательно того, что под этим имелось в виду. По его словам, Sony будут выпускать меньше однопользовательских игр на PC, но порты, находящиеся в разработке, всё ещё могут быть выпущены.

Пользователи предполагают, что этими играми станут Ghost of Yotei и Saros. Как отмечают пользователи, после этих проектов Sony итак банально будет нечего портировать как минимум в ближайшие полтора года - вряд ли издатель собирался выпустить Marvel's Wolverine на PC раньше чем через год (осень 2027), а к тому моменту позиция руководства может снова измениться.