Исполнительница главной роли в Ghost of Yotei назвала смелым отказ Sucker Punch от старых героев ради новых историй

Актриса Эрика Исии, исполнившая роль Ацу в Ghost of Yotei, поделилась мнением о будущем франшизы и подходе студии Sucker Punch к развитию серии. По её словам, разработчики сознательно отказываются от уже знакомых персонажей и сюжетов, делая ставку на формат антологии.

Ghost of Yotei, вышедшая в 2025 году, закрепила этот подход: игра представила совершенно нового героя, другую эпоху и отдельную историю, не связанную напрямую с предыдущими частями. Это означает, что возвращение Ацу в ближайших проектах маловероятно.

Исии призналась, что ей грустно расставаться со своей героиней после одной игры, однако она с уважением относится к такому творческому решению. По её мнению, отказ от «безопасных» продолжений с теми же персонажами — это смелый шаг, на который решаются далеко не все студии.

Актриса также подчеркнула, что Sucker Punch уже не раз доказывала свою способность создавать успешные проекты. Она отметила, что студия стабильно выпускает качественные игры и не боится экспериментировать, переходя от одной серии к другой и пробуя новые идеи.

При этом даже сама Исии не знает, каким будет следующий проект во вселенной Ghost. По её словам, разработчики не раскрывают деталей, и она, как и фанаты, остаётся в ожидании. Актриса добавила, что ей интересно увидеть, в каком направлении серия будет развиваться дальше и какие новые истории предложит игрокам.