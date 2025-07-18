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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 233 оценки

История Ghost of Yotei не ограничивается одной лишь местью, утверждает креативный директор Sucker Punch

Gruz_ Gruz_

Ghost of Yotei обещает дать нечто большее, чем классическую историю мести. В недавнем интервью Джейсон Коннелл, креативный директор Sucker Punch, рассказал, что путешествие Ацу в поисках "Шестеро Йотей" (Yōtei Six) - это только начало. Сюжет игры развивается линейно, что гарантирует захватывающие и впечатляющие моменты, но в то же время в нем есть ряд нестандартных решений, которые обогатят опыт игроков.

По словам Коннелла, как и в самурайских фильмах, жажда мести выступает отправной точкой. Но главное внимание уделяется трансформации Атсу, которая начинает свой путь как одинокая воительница и по пути налаживает связи и обретает союзников. По словам разработчиков, сюжет был разработан так, чтобы показать различные стороны характера героини, не ограничиваясь простой «охотой».

Кроме того, разработчики высказались относительно сравнений с другими играми, действие которых происходит в феодальной Японии, отметив, что мобладает своей индивидуальностью и элементами, которые отражают страсть студии к этому жанру.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
samosan

Будет как минимум 5 местий,а может даже 10 или 15,чтобы отсасина превзойти.

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Real Slim Shady

Спасибо, ещё один гост от трусима нам не нужна. Главное ГГ раздеваемую сделайте, с красивыми скинчиками, а то ходите как монахи - покрытые и скучные.

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