Креативный директор Ghost of Yotei рассказал о проблемах боевой системы и когнитивной перегрузке

Джейсон Коннелл, креативный директор Ghost of Yotei, рассказал, что разработчики столкнулись с непростой задачей — сбалансировать сложность сражений, но при этом не перегружать игроков. В недавнем интервью Коннелл объяснил, что одним из главных препятствий при разработке игры для Sucker Punch было преодоление так называемой «когнитивной перегрузки».

«Когнитивная перегрузка от всех систем и кнопок на контроллере может быть довольно интенсивной, и, честно говоря, это реальная проблема при разработке игры», — сказал Коннелл в интервью GamesRadar+. Он подчеркнул, что восприятие команды разработчиков сильно отличается от реального опыта игроков.

Если в ходе разработки команда целиком погружена в игровые системы, то игроки проходят игру гораздо более постепенно.

«Вы должны помнить, что некоторые начнут с одной катаны, потом, может быть, получат двойные катаны, перейдут на одачи, и лишь потом, со временем, возьмут кусаригаму. Между этими моментами иногда проходит много часов, так что у игроков есть достаточно времени, чтобы подумать: «Хорошо, я переключусь на одно оружие, а теперь переключусь на два оружия», — пояснил Коннелл.

Подобная стратегия позволяет игрокам не теряться, стремясь освоить сразу несколько боевых систем. Чтобы преодолеть эту проблему, Sucker Punch интенсивно инвестирует в тестирование игры и рассматривает ее как «скороварку».

«Нужен ли нам клапан для сброса давления? Нужно ли создавать интересные повороты?», — задается вопросом директор. «Быть безоружным — это как окончательный поворот, верно?… Поэтому мы постоянно следим за тем, «перегружены ли мы, не перегружены ли мы, нужно ли добавить в смесь немного эмоций?»

Весь этот процесс «проходит через много лет тщательного рассмотрения очень специфической командой, которая сосредоточена только на этом», по словам Коннелла. Эта преданность делу объясняет, почему Ghost of Yotei удается сохранять баланс, даже когда игрок накапливает больше оружия, чем Ацу мог бы реально нести.

Ghost of Yotei доступна для PS5.