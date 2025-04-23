Кровавая дорога мести в эффектном трейлере Ghost of Yotei - сиквел Ghost of Tsushima выйдет 2 октября

Sony неожиданно объявила дату релиза Ghost of Yotei — стильного экшена о мести, который выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Анонс сопровождался атмосферным трейлером под названием The Onryo's List.
Сюжет разворачивается в Эдзо (ныне Хоккайдо). Шестнадцать лет назад героиня по имени Атсу лишилась всего: банда «Шестерка Ётэй» уничтожила её семью и пригвоздила саму Атсу к горящему дереву катаной. Однако она выжила и, обучившись искусству боя, вернулась с целью отомстить.
У Атсу есть список из шести целей: Змея, Они, Кицунэ, Паук, Дракон и Лорд Сайто. Но путь мести вскоре превращается в нечто большее. Исследуя Эдзо, героиня найдёт союзников и новое предназначение, что придаст её путешествию глубокий эмоциональный подтекст.
Боже, как же это шикарно! Жаль только, что сначала на консоль, а минимум через год на Пк. Ну вот почему нельзя сразу выпускать на консоль и ПК? Ну ладно, это может, я, конечно, перегнул палку, что сразу на ПК и на консоль. Ну, допустим, через полгода на ПК? Это, я считаю, нормально. Что за полгода в Сони не заработает, что ли?
меня тоже крч это бесило жестко
хочешь отдать им бабки за игру, а они говорят жди 1-2-3-4-5 лет
поэтому купил слимку чисто ради экзов
экономия вообще не была важна
Ну не все такие богатые
второй раз не прокатит. первая часть скучнейшая была
+ просто ппц какая скучная
Девушка-самурай…
Она не самурай.
Она трансестит? Или это было про актрису озвучки?
Люди уже выдвигали теорию, что она из местного то ли племени, то ли просто населения острова и что они вполне себе сражались с прибывшими японцами, как женщины, так и мужчины. Потому, если сделают так, то противоречия и не будет на самом деле
Когда только появилась новость, было именно так. Потом переменили
Она вряд-ли считается самураем, просто воином
Какое же у тебя страшное е бало.Играю сейчас в rise of Ronin, там боевая японочка, просто огонь.
Да в ронине персонажи поинтереснее и по симпатичнее нарисованы
Ну, что же - играть за очередную сову натянутую на глобус. А теперь вообразите протагониста мужчину на ее месте, и насколько это было бы круче. Мудаки.
отлично
надо будет купить тогда
иннтересно что по ценнику
И так всё меньше игр становится в линейке эксклюзивных игр от Sony, в которых главный герой был бы мужчина.
Не, ну если им так надо заменить Дзина на девушку, то надо было использовать внешность кого-то вроде Марико из сериала Сёгун, а не это недразумение.
О, только недавно посмотрел "голубоглазого самурая"😄
В Цусиме была шикарная история и мотивы ГГ, тут опять очередная мЭсть за Фэмэли . Пусть уже вернуться к корням или хотя-бы сделают ремейки Инфеймос(или новую часть)... 2я часть Призрака - не выстрелит так как 1я.
О, в это мы играем с кайфом, это вам не ясуке
это должно быть ДЛЦ, вообще не отличается от первой и наверняка такая же скууучная будет
пиратку заценю на ПК, ну когда портируют.
да по любому порт будет
1-2-3-4-5 лет и порт точно будет
но скорее всего 1-2 года максиммум
А говорили, что будет новая Преза от Сони. минус один козырь для презы
В первой части мы сражались против монгольской интервенции, а во второй будем против кучки гопников по списку. Сакер панч однозначно подсмотрели у юбисофт.
Ужас. Чем же заменят монгольские аванпосты?
Вся первая Ghost of Tsushima базируется на open-world механиках Ubisoft. Только вот некоторые sony-игроки отказываются это признавать.
https://www.reddit.com/r/patientgamers/comments/1589350/ghost_of_tsushima_is_a_ubisoft_game_youve_played/ на эту тему уже всё сказали на английском и не раз.
Не, это прикол на последний ассасин. Там буквально группа гопников в масках, как тут
Ясно.
Цусима конечно безумно красивая. Ждем еще более прекрасные виды!