Кровавая дорога мести в эффектном трейлере Ghost of Yotei - сиквел Ghost of Tsushima выйдет 2 октября

Sony неожиданно объявила дату релиза Ghost of Yotei — стильного экшена о мести, который выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Анонс сопровождался атмосферным трейлером под названием The Onryo's List.

Сюжет разворачивается в Эдзо (ныне Хоккайдо). Шестнадцать лет назад героиня по имени Атсу лишилась всего: банда «Шестерка Ётэй» уничтожила её семью и пригвоздила саму Атсу к горящему дереву катаной. Однако она выжила и, обучившись искусству боя, вернулась с целью отомстить.

У Атсу есть список из шести целей: Змея, Они, Кицунэ, Паук, Дракон и Лорд Сайто. Но путь мести вскоре превращается в нечто большее. Исследуя Эдзо, героиня найдёт союзников и новое предназначение, что придаст её путешествию глубокий эмоциональный подтекст.