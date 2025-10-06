Культовые японские разработчики высоко оценили стильный экшен в Ghost of Yotei

На фоне свежего релиза Ghost of Yotei проект уже уверенно проявляет себя и в продажах, и в пользовательских оценках — не от тех, кто видел только постер, а от геймеров, реально поигравших или хотя бы посмотревших геймплей. По словам инсайдера Millieamand, за первые 24 часа было продано свыше 1,3 млн копий, а в PS Store игра дебютировала с почти идеальным рейтингом — 4,8 звезды. Японские разработчики, как и в случае с первой игрой в серии Ghost of, не стесняются хвалить новый проект Sucker Punch.

На мероприятии Archipel Caravan Game режиссёр Team Ninja Фумихико Ясуда рассказал, что сейчас сам проходит Ghost of Yotei, признался, что давно хотел сделать игру на Хоккайдо, и отметил личную «географическую» связь: его родные места находятся недалеко от Цусимы, где разворачивалась история первой части — потому он особенно ценит эти проекты. Режиссёр Devil May Cry и Dragon’s Dogma Хидэаки Ицуно пока не успел поиграть, но по увиденным трейлерам назвал боёвку «очень впечатляющей» — по его словам, экшен выглядит действительно мощно.

В соцсетях при этом хватает и традиционных «холодных» мнений, но тон обсуждения задают именно те, кто уже добрался до геймплея: хвалят постановку боёв, масштаб и визуальную выверенность. На этом фоне одобрение от авторов Ninja Gaiden/Nioh и Devil May Cry звучит как дополнительный аргумент в пользу качества реализации боевой системы Ghost of Yotei.