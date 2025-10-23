Мэт Пискателла утверждает, что продажи Ghost of Yotei в США находятся на уровне Ghost of Tsushima

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла сообщил, что Ghost of Yotei стартовала в США на том же уровне, что и её знаменитый предшественник — Ghost of Tsushima. По данным отчёта Circana за сентябрь 2025 года, игра заняла четвёртое место в списке самых продаваемых проектов месяца, уступив лишь Borderlands 4, NBA 2K26 и EA Sports FC 26.

По словам Пискателлы, продажи Ghost of Yotei в первую неделю «практически совпали» с результатами Tsushima. Это особенно примечательно, учитывая, что оригинал вышел в 2020 году — в период рекордного спроса на видеоигры и на более массовой платформе PlayStation 4. Новая часть, напротив, стартовала на PlayStation 5 и продаётся дороже, что делает показатели ещё более впечатляющими.

Сюжет Ghost of Yotei переносит действие на несколько десятилетий вперёд после событий первой игры и знакомит игроков с новым героем. Несмотря на риск смены протагониста и по сути совершенно нового сюжета, аудитория восприняла продолжение с энтузиазмом — поклонники высоко оценили визуальный стиль, проработанный бой и атмосферу Японии эпохи Эдо.

Эксперты ожидают, что Ghost of Yotei продолжит уверенно держаться в чартах в течение осени и праздничного сезона, укрепив позиции Sony среди крупнейших релизов этого года. Кроме этого, уже в следующем году для проекта запланировано бесплатное сетевое расширение, которое может продлить эффект отличных продаж.