Microsoft попросила игроков Xbox оценить Ghost of Yotei от Sony - игра доступна лишь на PS5

Некоторые участники Xbox Insider Program получили от Microsoft неожиданный опрос, посвящённый самурайскому экшену Ghost of Yotei от Sony. Проект студии Sucker Punch не вышел на PC и Xbox Series X/S, поэтому пользователи задались вопросом зачем корпорации собирать отзывы об игре конкурента. В сообщении говорилось:

Мы хотим понять, что вы думаете об одной из недавно вышедших игр. Если вы играли в Ghost of Yotei, пожалуйста, уделите минуту, чтобы ответить на несколько вопросов о своих впечатлениях.

Microsoft интересовалась, сколько часов участники провели в игре, насколько увлекательным показался сюжет, а также как ощущалась сложность прохождения. Появление такого опроса вызвало догадки о возможном выпуске сюжетных игр Sony на Xbox. Однако участники Xbox Insider Program отметили, что Microsoft уже проводила подобные исследования по эксклюзивам Astro Bot и God of War.

Скорее всего данный опрос - это часть рыночного анализа, направленного на изучение интереса аудитории Xbox к одиночным приключенческим играм. Один из участников программы считает, что если отзывы окажутся восторженными, то есть вероятность, что Microsoft решит выпустить нечто подобное.