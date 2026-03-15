"Мне нравится смотреть как вы умираете" - разработчики Ghost of Yotei рады что босс Такедзо вас бесит

Sucker Punch специально сделали его невозможным — и считают это успехом

Если вы играли в Ghost of Yotei и столкнулись с необязательным боссом Такедзо Непревзойдённым - вы знаете это чувство. Злость, отчаяние, десятки смертей подряд. Разработчики из Sucker Punch Productions это видели. И наслаждались каждой секундой.

«Мы хотели сделать супербосса»

Ведущий дизайнер боёвки Ghost of Yotei Теодор Фишман рассказал GamesRadar+ на конференции GDC 2026, что Такедзо создавался с одной чёткой целью - стать самым жестоким испытанием в игре.

«Те кто встретил Такедзо, вероятно, ненавидят его всем своим существом» — признаётся Фишман с улыбкой.

По его словам, вдохновение черпалось из жанра JRPG, где «супербоссы» - отдельная традиция: необязательные противники настолько сильные, что победить их без максимальной прокачки практически невозможно. Для Sucker Punch это был первый подобный опыт.

«Это было самым важным для нас. Мы никогда раньше такого не делали» - говорит Фишман.

Садизм как дизайнерское решение

Разработчики не просто сделали Такедзо сложным - они активно следили за реакцией игроков.И судя по волне видео на YouTube и постам в Reddit - материала для наблюдений было предостаточно.

Вывод

Суть в том, что настоящий супербосс должен вызывать ненависть. Если игрок не страдает - значит что-то пошло не так. Taкедзо со своей задачей справился. А Sucker Punch уже знает - в следующий раз сделают ещё хуже.