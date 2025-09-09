"Мы до сих пор не отошли": перенос GTA 6 превратился в лучший подарок для авторов Ghost of Yotei

Еще недавно студия Sucker Punch находилась в сложной ситуации: их Ghost of Yotei должен был выйти 2 октября 2025 года почти рядом с грандиозным запуском GTA 6. Конкурировать с самым ожидаемым проектом индустрии — задача неблагодарная, и в команде прекрасно это понимали.

Но внезапный перенос GTA 6 на 26 мая 2026 года изменил всё. Перспективы Ghost of Yotei сразу стали куда радужнее: игра получила драгоценное «окно внимания», когда геймеры и пресса будут сосредоточены именно на ней.

Второй креативный директор проекта Нейт Фокс в интервью MinnMax признался, что новость об отсрочке Rockstar стала настоящим поводом для праздника. «Мы все до сих пор страдаем от похмелья, которое длится уже несколько месяцев», — пошутил он. По его словам, вечеринка была настолько бурной, что команда почувствовала себя «рок-звездами».

И неудивительно: Ghost of Yotei и так ожидают с большим интересом, но ни одна игра в мире не способна тягаться с ажиотажем вокруг GTA 6. Теперь же у Sucker Punch есть несколько месяцев форы, чтобы их проект засиял в полную силу — и финансово, и в глазах индустрии.

Так что поздравляем команду: редкий случай, когда чья-то задержка превращается в чью-то великую удачу. А Sucker Punch остается лишь добавить к похмелью электролитов — и готовиться к своему большому дню.