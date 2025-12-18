"Мы вдохновлялись старыми хоррорами": авторы Ghost of Yotei раскрыли мрачные секреты одного из квестов

Студия Sucker Punch поделилась подробностями создания одного из самых запоминающихся побочных заданий в экшене Ghost of Yōtei — «Генерал Паучьих лилий» (The Spider Lily General). Креативные директора Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали, как эксперименты с жанром ужасов и символизм помогли создать уникальную атмосферу, выделяющую эту миссию на фоне остальной игры.

Как выяснилось, история о призраке генерала, который случайно убил собственную дочь во время тренировки и теперь преследует мародеров в лесу, стала одной из первых созданных для игры «Мифических легенд». Она послужила своего рода эталоном качества и визуального стиля для всего проекта.

Разработчики признались, что намеренно пытались выйти за рамки привычного экшена, черпая вдохновение в классике жанра survival horror.

У нас не так много опыта работы с подобным тоном ужаса. Поэтому мы использовали специфические приемы, чтобы создать ощущение, что мир здесь не такой, каким вы его знаете. Мы также использовали "негативное пространство". Например, когда вы начинаете квест, поднимаетесь по лестнице в тумане мимо трупов и цветов, но вас никто не атакует. Эта долгая прогулка нужна только для того, чтобы погрузить вас в атмосферу.

— объяснил Нейт Фокс.

Джейсон Коннелл добавил, что на этапе прототипирования команда даже экспериментировала с нестандартными углами камеры, свойственными старым хоррорам, чтобы добиться нужного уровня напряжения.

Ключевым визуальным элементом квеста стали красные паучьи лилии (ликорисы). Разработчики выбрали их не только из-за красоты, но и из-за глубокого символизма: в Японии эти цветы часто сажают на кладбищах из-за их токсичности, и они ассоциируются со смертью и прощанием. Однако у них была и чисто утилитарная функция.

«У лилий была и функциональная игровая цель — ранние тесты показали, что игрокам трудно понять, куда идти, потому что область слишком большая. Лилии сделали путь сквозь туман более понятным.

— отметил Нейт Фокс.

Авторы подчеркнули, что, несмотря на мистику, в центре сюжета лежит человеческая трагедия. Главная героиня Атсу не просто сражается с призраком, но и рефлексирует над его травмой, что добавляет истории эмоциональной глубины.