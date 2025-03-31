На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене от Sucker Punch.
Игроки возьмут под контроль Ацу — женщину, чей дом был сожжен, а семья убита. Ее путь мести приведет в окрестности горы Йотей — холодный и опасный регион, неподконтрольный даже японским властям.
Ацу будет выживать, зарабатывая деньги охотой за головами и выполнением случайных поручений. Как и Дзин Сакай в Ghost of Tsushima, она станет легендой — но в этот раз развитие истории может быть нелинейным, хотя это уже просто догадки.
В Ghost of Yotei появятся три новых вида оружия:
- Одачи — огромный двуручный меч для мощных атак.
- Кусаригама — цепное оружие с серпом, уже знакомое фанатам Assassin’s Creed Shadows.
- Парные катаны — новое для серии вооружение. В Ghost of Tsushima у Дзина была только фамильная катана семьи Сакай.
По последним слухам релиз игры может состояться уже этим летом.
"Никаких предзаказов"
А не пофиг ли чем занят человек в личной жизни кто свою шкурку для отцифровки дает?
В этот раз развитие легенды будет небинарным ( а не нелинейным )
Ну, LGBT активисты - делают игру для себя.
Об этом свидетельствует информация, в предыдущих новостных постах на PG :
Экс-глава Sony, Шон Лейден, ( у которого висел флаг - LGBT ) тоже поделился своим мнением :
С учетом всего сказанного, а так же того, что над сценарием Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard, которые в свое время при работе в BioWare, так бурно гордились и рассказывали всем на видео о трансгендерных диалогах в самой игре, а так же наличием шрамов, от трансгендерной операции - при кастомизации персонажа и то, что они в прибывают в восторге и экстазе - от сделанной ими игры.
Но после кассового провала Dragon Age Veilguard - сценаристы ( и не только ) попали под увольнение.
Эти же "Люди", теперь работают над этой игрой и делают эту игру - вновь для себя.
Так что, повесточка будет в игре - ярко-выраженная, так как у этих людей, в головах только - DEI \ LGBT. Они это любят, они этим восхищаются, они это продвигают.
Я думаю, это много что объясняет, и сюжет, и персонажа и каст на место главного персонажа и т.д.
Ну, она не транс - уже плюс) Или она всё же транс? - уже запутался)
ну да, ну да, его ведь не было нигде и никогда)
Проще бвло нио привести как пример, там все было)
Ну собственно, на него я и намекал)
И ДЕИ-вирус во всю степь...
Год Японской Гойды
Девки дадут адати? Мощно
На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене... но в этот раз развитие истории может быть нелинейным, хотя это уже просто догадки... Они догадки на офф сайте пишут?)
Опять сюжет в духе "враги сожгли родную хату"
Шо Годя японских самураев что ли начался // Денис Лежепеков
Лето это хорошо ждёмс