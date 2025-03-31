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Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.5 151 оценка

На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене

butcher69 butcher69

На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене от Sucker Punch.

Игроки возьмут под контроль Ацу — женщину, чей дом был сожжен, а семья убита. Ее путь мести приведет в окрестности горы Йотей — холодный и опасный регион, неподконтрольный даже японским властям.

Ацу будет выживать, зарабатывая деньги охотой за головами и выполнением случайных поручений. Как и Дзин Сакай в Ghost of Tsushima, она станет легендой — но в этот раз развитие истории может быть нелинейным, хотя это уже просто догадки.

В Ghost of Yotei появятся три новых вида оружия:

  • Одачи — огромный двуручный меч для мощных атак.
  • Кусаригама — цепное оружие с серпом, уже знакомое фанатам Assassin’s Creed Shadows.
  • Парные катаны — новое для серии вооружение. В Ghost of Tsushima у Дзина была только фамильная катана семьи Сакай.
Инсайдер: релиз Ghost of Yotei состоится летом текущего года

По последним слухам релиз игры может состояться уже этим летом.

10
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Gvik74
Игроки возьмут под контроль Ацу — женщину...
Над Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard
Как и Дзин Сакай, она станет легендой — но в этот раз развитие истории может быть нелинейным....
20
Marc Crass

"Никаких предзаказов"

6
-zotik-

А не пофиг ли чем занят человек в личной жизни кто свою шкурку для отцифровки дает?

-5
Лицо со шрамом

В этот раз развитие легенды будет небинарным ( а не нелинейным )

6
Gvik74 Лицо со шрамом

Ну, LGBT активисты - делают игру для себя.

Об этом свидетельствует информация, в предыдущих новостных постах на PG :

Sucker Punch провела значительные изменения на поздних этапах разработки, наняв новых специалистов, что свидетельствует о смене концепции проекта.
Вся история была фактически выпотрошена, как мне сказали, и переработана в историю об Атсу, как вы видели в новом трейлере.

Экс-глава Sony, Шон Лейден, ( у которого висел флаг - LGBT ) тоже поделился своим мнением :

Это игра. Если она вам не нравится, то не покупайте ее. На самом деле, почему бы вам не сделать игру, которую вы хотите сами ?

С учетом всего сказанного, а так же того, что над сценарием Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard, которые в свое время при работе в BioWare, так бурно гордились и рассказывали всем на видео о трансгендерных диалогах в самой игре, а так же наличием шрамов, от трансгендерной операции - при кастомизации персонажа и то, что они в прибывают в восторге и экстазе - от сделанной ими игры.

Но после кассового провала Dragon Age Veilguard - сценаристы ( и не только ) попали под увольнение.

Эти же "Люди", теперь работают над этой игрой и делают эту игру - вновь для себя.

Так что, повесточка будет в игре - ярко-выраженная, так как у этих людей, в головах только - DEI \ LGBT. Они это любят, они этим восхищаются, они это продвигают.

Я думаю, это много что объясняет, и сюжет, и персонажа и каст на место главного персонажа и т.д.

2
MadDarkGuard

Ну, она не транс - уже плюс) Или она всё же транс? - уже запутался)

1
shurasick876
Кусаригама — цепное оружие с серпом, уже знакомое фанатам Assassin’s Creed Shadows.

ну да, ну да, его ведь не было нигде и никогда)

4
-zotik-

Проще бвло нио привести как пример, там все было)

0
shurasick876 -zotik-

Ну собственно, на него я и намекал)

1
Кей Овальд

И ДЕИ-вирус во всю степь...

2
001fess

Год Японской Гойды

0
-zotik-

Девки дадут адати? Мощно

0
nonamerz1

На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене... но в этот раз развитие истории может быть нелинейным, хотя это уже просто догадки... Они догадки на офф сайте пишут?)

0
AlexFoRestor

Опять сюжет в духе "враги сожгли родную хату"

0
Пользователь ВКонтакте

Шо Годя японских самураев что ли начался // Денис Лежепеков

-4
Twitch Stream Moments

Лето это хорошо ждёмс

-4