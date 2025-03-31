На официальном сайте Ghost of Yotei появились свежие подробности о грядущем экшене от Sucker Punch.

Игроки возьмут под контроль Ацу — женщину, чей дом был сожжен, а семья убита. Ее путь мести приведет в окрестности горы Йотей — холодный и опасный регион, неподконтрольный даже японским властям.

Ацу будет выживать, зарабатывая деньги охотой за головами и выполнением случайных поручений. Как и Дзин Сакай в Ghost of Tsushima, она станет легендой — но в этот раз развитие истории может быть нелинейным, хотя это уже просто догадки.

В Ghost of Yotei появятся три новых вида оружия:

Одачи — огромный двуручный меч для мощных атак.

— огромный двуручный меч для мощных атак. Кусаригама — цепное оружие с серпом, уже знакомое фанатам Assassin’s Creed Shadows .

— цепное оружие с серпом, уже знакомое фанатам . Парные катаны — новое для серии вооружение. В Ghost of Tsushima у Дзина была только фамильная катана семьи Сакай.

По последним слухам релиз игры может состояться уже этим летом.