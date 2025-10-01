ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 305 оценок

"Не позвали - и всё равно люблю их": звезда Ghost of Tsushima поддержал Ghost of Yotei и уже заказал коллекционку

Gutsz Gutsz

Актёр Даисукэ Цудзи, исполнивший роль Дзюна Сакаи в Ghost of Tsushima, в свежем интервью рассказал о своём отношении к Ghost of Yotei — духовному наследнику хита Sucker Punch. По словам артиста, к работе над новой игрой его не привлекали, но это не мешает ему радоваться за студию и следить за проектом.

Цудзи отметил, что уже оформил предзаказ коллекционного издания Ghost of Yotei:

Эти ребята всё ещё мои друзья. Я люблю их и их работу, и знаю, что у них получится отличная игра. Я в разработке на этот раз не участвовал, что очень жаль на мой взгляд, но надеюсь мы сможем поработать в будущем.

Актёр также поддержал исполнительницу главной роли Эрику Иши. По его словам, они знакомы давно, вместе появлялись на мероприятиях, а советы ей не требуются: «Она профи и уже умеет справляться с хейтерами. Ей просто стоит продолжать в том же духе». Цудзи не исключил совместного участия в конвентах и панелях после выхода игры.

В рамках интервью также были затронуты сравнения Ghost of Yotei с Ghost of Tsushima и Assassin’s Creed Shadows. Цудзи считает, что схожесть мотивов — в духе жанра, где часто используется сюжет мести: «Такие истории — не редкость для самурайских драм, так что параллели неизбежны». При этом он ожидает, что у Sucker Punch будет собственный ракурс и детали.

К слову о коллекционках: актёр коротко прошёлся по дискуссии вокруг отсутствия физического диска в издании Yotei. Он понимает уход индустрии в «цифру», но разделяет ностальгию тех, кто хочет «держать игру в руках».

В заключение Цудзи рассказал журналисту забавный эпизод: его родители купили PS5 ради Ghost of Tsushima, но застряли в прологе — теперь он «проходит игру у них дома» уже в пятый раз. Несмотря на то, что в Ghost of Yotei он не задействован, отношение актёра к проекту остаётся неизменно доброжелательным: он верит в успех Sucker Punch и ждет релиза наравне с фанатами.

Ваш комментарий
Azimut zvuk

Вот он !!!Настоящий куколд!

18
Nill Kravets

деньжат заплатили знатно

2
Azimut zvuk Nill Kravets

Понятно почему его на эту швабру заменили.

2
K0t Felix

Таки да, куколдище

4
llaann

Эхх...жаль добряка, поменять харизматичного Дзина Сакая на эту сильную и независимую.

15
-zotik-

Ну надеюсь про сакая история на материке

Nill Kravets

Сильное Независимое Нечто

Геральт Батькович

Вот все твердят баба ГГ это норм, Ларка же была, но Ларка расправлялась с мужиками огнестрелом, для огнестрела нет разницы мужик ты или баба, но тут баба холодным оружием разбрасывает пачки мужиков что уже смотрится как бредятина.

14
Bigozerki

Не ну бабы самураи действительно были, так что историчность 200%

6
Евгений Кондратенко Bigozerki

Ну да, вон у убисофта черный самурай же пролез, а значит и бабу-самурая можно делать

1
Hummer76 Bigozerki

бабы в постели самурая

3
MrX11

Все эти разговоры сделаны чтобы не поливали ошметом из за транса гг, заставляют помянуть хорошем словом подкупают, ибо это провал, теперь после одобрения актера из 1части точно все побегут покупать хаха НЕТ!

7
Ответынамоикоментынечитаю

Ну как можно такой чмоняй быть...

3
Кей Овальд

Логично, он же хочет потом вернуться.

2
Bella Ramsey
1
Рикочико

Согласен! Не хватает нам его голой жопы!

1
Nill Kravets

которую он продал за Трансфера

1
Serg_Sigil

Разменяли чела, вместо того, чтобы продолжать его историю, так ещё и "заставили" хорошо отозваться о новой игре на волне хейта, - наивно и забавно выглядит) Хотя мб он такой просто есть, хз.

1
ПтирЯ

А что он еще мог сказать? Начнешь поливать дерьмом и тебе выпишут черную метку.

