"Не позвали - и всё равно люблю их": звезда Ghost of Tsushima поддержал Ghost of Yotei и уже заказал коллекционку

Актёр Даисукэ Цудзи, исполнивший роль Дзюна Сакаи в Ghost of Tsushima, в свежем интервью рассказал о своём отношении к Ghost of Yotei — духовному наследнику хита Sucker Punch. По словам артиста, к работе над новой игрой его не привлекали, но это не мешает ему радоваться за студию и следить за проектом.

Цудзи отметил, что уже оформил предзаказ коллекционного издания Ghost of Yotei:

Эти ребята всё ещё мои друзья. Я люблю их и их работу, и знаю, что у них получится отличная игра. Я в разработке на этот раз не участвовал, что очень жаль на мой взгляд, но надеюсь мы сможем поработать в будущем.

Актёр также поддержал исполнительницу главной роли Эрику Иши. По его словам, они знакомы давно, вместе появлялись на мероприятиях, а советы ей не требуются: «Она профи и уже умеет справляться с хейтерами. Ей просто стоит продолжать в том же духе». Цудзи не исключил совместного участия в конвентах и панелях после выхода игры.

В рамках интервью также были затронуты сравнения Ghost of Yotei с Ghost of Tsushima и Assassin’s Creed Shadows. Цудзи считает, что схожесть мотивов — в духе жанра, где часто используется сюжет мести: «Такие истории — не редкость для самурайских драм, так что параллели неизбежны». При этом он ожидает, что у Sucker Punch будет собственный ракурс и детали.

К слову о коллекционках: актёр коротко прошёлся по дискуссии вокруг отсутствия физического диска в издании Yotei. Он понимает уход индустрии в «цифру», но разделяет ностальгию тех, кто хочет «держать игру в руках».

В заключение Цудзи рассказал журналисту забавный эпизод: его родители купили PS5 ради Ghost of Tsushima, но застряли в прологе — теперь он «проходит игру у них дома» уже в пятый раз. Несмотря на то, что в Ghost of Yotei он не задействован, отношение актёра к проекту остаётся неизменно доброжелательным: он верит в успех Sucker Punch и ждет релиза наравне с фанатами.