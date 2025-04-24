"Не только набор разных катан": в Ghost of Yotei у игроков будет внушительный арсенал смертоносного оружия

Разработчики из студии Sucker Punch Productions совершенно внезапно прервали молчание и объявили дату выхода продолжения Ghost of Tsushima. Самурайский экшен Ghost of Yotei доберётся до игроков уже осенью этого года и, по заявлению авторов, сможет удивить множеством новых возможностей. Особое внимание команда уделила расширению арсенала: теперь игрокам предстоит освоить не только меч, но и значительно более разрушительные средства ведения боя.

Действие игры развернётся спустя три столетия после событий оригинала, в эпоху, когда порох и огонь стали неотъемлемой частью японского военного искусства. По словам креативного директора Нейта Фокса, несмотря на то что катана остаётся «наиболее ценным оружием», команда решила, что «возможность взрывать что-либо — никогда не будет лишней для видеоигры».

В интервью изданию Variety разработчики подтвердили, что в Ghost of Yotei появятся боевые бомбы, а также новые типы вооружения, адаптированные под реалии конца XVI века.

Для нас было важно не только сохранить дух самурайского кино, где ключевым элементом является овладение клинком, но и дать игрокам более глубокую связь с оружием и окружающим миром.

— пояснил Фокс

Креативный директор Джейсон Коннелл также отметил, что каждый из видов оружия будет обладать собственным стилем и уникальными преимуществами. Это должно кардинально повлиять на тактическое разнообразие и ощущение от игрового процесса. Судя по новым кадрам и трейлеру, акцент на разрушительной силе огня станет одной из визуальных доминант: сцены пылающих лесов, мостов и укреплений намекают на то, что битвы в новой части будут не только личными, но и масштабными.

На фоне этих анонсов становится ясно, почему Ghost of Yotei начала получать возрастной рейтинг в различных странах.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5, а позднее, с большой долей вероятности, доберётся и до ПК.