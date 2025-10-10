Новое обновление для Ghost of Yotei исправило баги в квесте Kitsune и с монетами

Студия Sucker Punch Production выпустила обновление 1.009 для Ghost of Yotei, — и это уже второе обновление за неделю. Размер файла относительно невелик (1,1 ГБ), поэтому его загрузка и установка не займут много времени.

Официальных примечаний к патчу Sucker Punch пока не публиковала, что нередко бывает в случае выпуска патчей в выходные или ночью. Впрочем, в сообществе уже говорят о нескольких ошибках, исправленных в патче. В сообщениях игроков упоминается, что наконец-то исправлены несколько известных багов и глюков.

В частности, была решена проблема с монетами, вызывавшая раздражение, когда валюта просто исчезала во время азартных игр — проблема, которая часто выводила из себя коллекционеров. Также, согласно первым отзывам, возможно, была исправлена ошибка с медвежонком, когда животное переставало следовать за игроком, несмотря на музыку. И самое важное: редкая, но серьезная ошибка в квесте «Кицунэ», которая приводила к зависанию игры, теперь, похоже, также осталась в прошлом. Кроме того, были исправлены проблемы с картой и производительностью, приводившие к вылетам в определенных регионах.

Возможные изменения обновлении 1.009 согласно отзывам сообщества:

Исправлена ошибка с монетами на игровом столе (монеты исчезали при размещении ставок).

Исправлена ошибка с медвежонком ( компаньон теперь следует правильно).

Исправлен сбой в квесте Кицунэ.

Исправлены мелкие ошибки на карте и ошибки клиппинга.

Улучшена стабильность и уменьшено количество сбоев при быстром перемещении.

Улучшена работа системы вызова лошади — животное больше не бежит в неправильном направлении.

Как бы то ни было, даже несмотря на отсутствие полноценного списка изменений, многое указывает на то, что обновление 1.009 для Ghost of Yotei значительно повысит стабильность игры. Уже после первого крупного патча 1.008 стало ясно, что Sucker Punch необходимо доработать некоторые моменты — и, судя по всему, они это сделали.