ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 254 оценки

Новый геймплейный трейлер Ghost of Yotei демонстрирует мощь двуручного меча одати

monk70 monk70

Ghost of Yotei готовится к предстоящему запуску, демонстрируя свою напряжённую и кровавую боевую систему, включая некоторые интересные приёмы, которые игроки смогут использовать с длинным мечом одати.

На официальном канале PlayStation на YouTube опубликовано новое видео геймплея, демонстрирующее, как главная героиня Ghost of Yotei, Ацу, будет обращаться с одати, традиционным японским двуручным мечом. Скача верхом по полю, Ацу сталкивается с группой из пяти врагов, выхватывает меч из-за спины и сбивает одного из них с ног, прыгнув с коня. Последовавший бой был коротким, но он демонстрировал множество возможностей оружия: Ацу расправляется с противниками такими приёмами, как дуговой взмах и мощный удар сверху, каждый из которых, по-видимому, убивает противника одним ударом. Хотя размер и вес одати не делают его самым быстрым клинком, три различные комбинации из трёх-четырёх ударов каждый также демонстрируют универсальность оружия.

Одати — лишь одно из нескольких традиционных японских орудий, которые игроки будут использовать в Ghost of Yotei. Ранее сообщалось, что Ацу также получит доступ к одинарным и парным формам катаны, а также к яри, копью с прямым наконечником, и кусаригаме, короткому серпу с утяжелённым шаром, прикреплённым к нему цепью. Помимо оружия ближнего боя, в число оружия дальнего боя войдут разнообразные луки и раннее огнестрельное оружие, заряжаемое различными типами боеприпасов.

24
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
kotasha

Пусть сам играют в это, сони дофига обесценила игры смотря на меньшинства ток их особо игры не интересуют.

13
Искусственный интеллeкт
готовится к предстоящему запуску

зря время тратят

4
patrik25

все же у Дзина маска круче была.

2
Gwgw Hehe

Провалится, как и ведьмак 4

1
simiola

Почему эта игра смотрится как дешевая технодемка с бесплатными ассетами и ленивыми модельками врагов?? Даже до Цусимы старенькой не дотягивает, а уж 50 кг девка, раскидвающей здоровых мужиков - полный ахтунг!

1
Sivispacempb

Я все еще надеюсь что это спиноф , и полноценная вторая часть с продолжением истории Дзина просто находится в разработке .