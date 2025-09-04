Новый геймплейный трейлер Ghost of Yotei демонстрирует мощь двуручного меча одати

Ghost of Yotei готовится к предстоящему запуску, демонстрируя свою напряжённую и кровавую боевую систему, включая некоторые интересные приёмы, которые игроки смогут использовать с длинным мечом одати.

На официальном канале PlayStation на YouTube опубликовано новое видео геймплея, демонстрирующее, как главная героиня Ghost of Yotei, Ацу, будет обращаться с одати, традиционным японским двуручным мечом. Скача верхом по полю, Ацу сталкивается с группой из пяти врагов, выхватывает меч из-за спины и сбивает одного из них с ног, прыгнув с коня. Последовавший бой был коротким, но он демонстрировал множество возможностей оружия: Ацу расправляется с противниками такими приёмами, как дуговой взмах и мощный удар сверху, каждый из которых, по-видимому, убивает противника одним ударом. Хотя размер и вес одати не делают его самым быстрым клинком, три различные комбинации из трёх-четырёх ударов каждый также демонстрируют универсальность оружия.

Одати — лишь одно из нескольких традиционных японских орудий, которые игроки будут использовать в Ghost of Yotei. Ранее сообщалось, что Ацу также получит доступ к одинарным и парным формам катаны, а также к яри, копью с прямым наконечником, и кусаригаме, короткому серпу с утяжелённым шаром, прикреплённым к нему цепью. Помимо оружия ближнего боя, в число оружия дальнего боя войдут разнообразные луки и раннее огнестрельное оружие, заряжаемое различными типами боеприпасов.