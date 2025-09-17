Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует бой при помощи двух клинков и волка

Sucker Punch продолжает рассказывать о разнообразном оружии Ghost of Yotei. Сегодня речь пойдёт о двух клинках, которые Ацу использует в противостоянии с группой врагов в лагере.
Другой примечательный аспект — волк, который отвлекает врагов и делает их уязвимыми для её атак. Возвращаются дымовые шашки, позволяющие игроку вывести цели из равновесия, но бросание предметов им в лицо работает не хуже.
В целом, трейлер в очередной раз подчёркивает, насколько сильно разнообразие оружия влияет на боевую систему Ghost of Yotei. Роль волка в сюжете пока неясна, но его участие здесь гораздо более продуманное.
Ghost of Yotei выходит 2 октября на PS5.
Какая женщина!
"Я б её..." © Нил Дракманн
Вот фото его лица после просмотра трейлера.
Скорее она ( оно?) бы его... это же Дракманн
Всё верно. Дракманн - интерпи*ор. Тут возможно всё.
поиграл сегодня в божественные когти,а здесь как будто вернулся на 10 лет назад
Непонятно накой на роль гг брать урода, кого удивлять то, сейчас таких полно, бессмысленная хрень.
Испортили боёвку похоже. На ассасин уж сильно слишком смахивает. Как будто просто закликивает врагов двумя мечами. В Призраке Цусимы тактика какая-то была, а тут... не то. Ой не то. Не этого я ожидал увидеть после легендарного Призрака Цусимы. Точка.