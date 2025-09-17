ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 267 оценок

Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует бой при помощи двух клинков и волка

monk70 monk70

Sucker Punch продолжает рассказывать о разнообразном оружии Ghost of Yotei. Сегодня речь пойдёт о двух клинках, которые Ацу использует в противостоянии с группой врагов в лагере.

Другой примечательный аспект — волк, который отвлекает врагов и делает их уязвимыми для её атак. Возвращаются дымовые шашки, позволяющие игроку вывести цели из равновесия, но бросание предметов им в лицо работает не хуже.

В целом, трейлер в очередной раз подчёркивает, насколько сильно разнообразие оружия влияет на боевую систему Ghost of Yotei. Роль волка в сюжете пока неясна, но его участие здесь гораздо более продуманное.

Ghost of Yotei выходит 2 октября на PS5.

23
10
Комментарии:  10
Дрессировка гусей

Какая женщина!

9
Makoto Tadzumi

"Я б её..." © Нил Дракманн

Вот фото его лица после просмотра трейлера.

3
Neko-Aheron Makoto Tadzumi

Скорее она ( оно?) бы его... это же Дракманн

3
Makoto Tadzumi Neko-Aheron

Всё верно. Дракманн - интерпи*ор. Тут возможно всё.

3
WerGC

поиграл сегодня в божественные когти,а здесь как будто вернулся на 10 лет назад

7
Neko-Aheron
5
Makoto Tadzumi
3
ka4o4ek

Непонятно накой на роль гг брать урода, кого удивлять то, сейчас таких полно, бессмысленная хрень.

1
Janekste

Испортили боёвку похоже. На ассасин уж сильно слишком смахивает. Как будто просто закликивает врагов двумя мечами. В Призраке Цусимы тактика какая-то была, а тут... не то. Ой не то. Не этого я ожидал увидеть после легендарного Призрака Цусимы. Точка.

1