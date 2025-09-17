Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует бой при помощи двух клинков и волка

Sucker Punch продолжает рассказывать о разнообразном оружии Ghost of Yotei. Сегодня речь пойдёт о двух клинках, которые Ацу использует в противостоянии с группой врагов в лагере.

Другой примечательный аспект — волк, который отвлекает врагов и делает их уязвимыми для её атак. Возвращаются дымовые шашки, позволяющие игроку вывести цели из равновесия, но бросание предметов им в лицо работает не хуже.

В целом, трейлер в очередной раз подчёркивает, насколько сильно разнообразие оружия влияет на боевую систему Ghost of Yotei. Роль волка в сюжете пока неясна, но его участие здесь гораздо более продуманное.

Ghost of Yotei выходит 2 октября на PS5.