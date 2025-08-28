ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 246 оценок

Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует огнестрельное оружие, навыки владения двумя клинками и метание катан

monk70 monk70

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещая игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для самых преданных фанатов PlayStation выпустила новые кадры геймплея.

В последнем трейлере более подробно показана боевая система, на этот раз с упором на огнестрельное оружие. Главная героиня Ацу может уничтожать врагов с большого расстояния, открывая новые стратегии для игрока.

В игре игроки могут использовать мощную винтовку, способную быстро уничтожать врагов на любой дистанции, а также небольшое одноручное оружие, идеально подходящее для скорострельной стрельбы. Ghost of Yotei также включает в себя механику замедления времени, что позволяет точнее использовать это оружие.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.

12
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Razyobchenko

А где в трейлере демонстрация того сорта навоза, которым SONY метнёт в тех, кто уже предзаказ сделал? Непоряяяядок...

9
Evialroot

Ghost of Tsushima c удовольствием прошёл, но с Yotei разрабы знатно обосрутся 😏 Уверен, что 99% игроков этой серии - мужчины, которым вряд ли понравится играть за страшную "Мэри Сью" с винтовкой 😒

7
Сережаа

Из огнестрельного оружия того времени - невозможно стрелять прицельно.

5
SULIK 712

как так получилось что это полная копия последнего Ассассина Shadows?, тот же сюжет, прям все тебе виды оружия.Понятно что похожий сеттинг и эпоха, но предыдущая часть не была такой

5
CRAZY rock GAME

В отличие от Shadows, там будет хороший мир, сюжет и боевка

2
SULIK 712 CRAZY rock GAME

мир уже выглядит убого, графика не улучшилась вообще. В оригинале то она была слабая, а теперь вообще устарела. Сюжет будет такой же как в шэдоус, ну а боевку еще посмотрим

CRAZY rock GAME SULIK 712

1 часть в 4 раза переплюнула боевку и сюжет. Сюжет будет такой же если только в новом ассасине, а графика хоть в какой то игре улучшилась 🤔 конечно же нет

rei_nyasha

слоумо ради перезарядки АХАХАХА

4
ОфициальныйАккаунт
В игре игроки могут использовать мощную винтовку, способную быстро уничтожать врагов на любой дистанции

Че там, самураям выдадут м82? Просто лень смотреть.

2
SULIK 712

выглядит отвратительно

2
Sir Patrik

Какой же шлак 🤦‍♂️😵😵😵🤢🤦‍♂️

1
DezkQ

Если Гусь с тусмы был срань, то это гарантированная срань в кубе.

1
lucsses

Даа. Assassin’s Creed Shadows из штанов вон лезет что бы походить на Ghost of Tsushima, а Ghost of Yotei тем временем превращается в Assassin’s Creed. Парадокс!🤣

