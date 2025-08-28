Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует огнестрельное оружие, навыки владения двумя клинками и метание катан

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещая игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для самых преданных фанатов PlayStation выпустила новые кадры геймплея.
В последнем трейлере более подробно показана боевая система, на этот раз с упором на огнестрельное оружие. Главная героиня Ацу может уничтожать врагов с большого расстояния, открывая новые стратегии для игрока.
В игре игроки могут использовать мощную винтовку, способную быстро уничтожать врагов на любой дистанции, а также небольшое одноручное оружие, идеально подходящее для скорострельной стрельбы. Ghost of Yotei также включает в себя механику замедления времени, что позволяет точнее использовать это оружие.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.
