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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 536 оценок

Новый трейлер Ghost of Yotei показывает режим выживания с элементами рогалика и другие особенности полного издания

Gutsz Gutsz

На презентации State of Play студия Sucker Punch Productions показала свежий трейлер Ghost of Yōtei. Разработчики подробно представили режим под названием Most Wanted. Это хардкорное одиночное испытание на выживание с механиками рогаликов.

В основе режима лежит выполнение контрактов. Игрок выбирает задание и начинает отдельный забег. В процессе нужно отбивать волны противников и побеждать опасных боссов. За поверженных врагов выдают полезные перки и апгрейды. С их помощью можно собирать уникальные боевые билды прямо во время сессии. Каждая новая попытка требует свежей тактики.

Главным нововведением стала возможность сменить протагониста. Проходить испытания можно не только за Ацу с ее парными катанами. Авторы добавили других бойцов с уникальными стилями:

  • Оюки специализируется на серпе с цепью (кусаригама);
  • Нагато ведет бой с помощью традиционного длинного копья (яри).

За успешные забеги игроки смогут разблокировать других бойцов, оружие и косметические предметы.

Режим Most Wanted станет доступен 1 октября 2026 года на PlayStation 5 вместе с патчем 2.0. Контент войдет в состав расширенного издания Ghost of Yōtei Complete Edition. Одновременно с ним состоится релиз сюжетного дополнения «Эхо Сэкигахары». Владельцы базовой версии смогут докупить эти материалы через специальный апгрейд.

Мероприятия 5 Трейлеры 26
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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Darko Lay

Да да. Позовете когда на ПК выйдет

7