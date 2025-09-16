ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 265 оценок

Новый трейлер Ghost of Yotei посвящен суровому пути мести в феодальной Японии

Gruz_ Gruz_

Компания Sony представила новый кинематографический трейлер Ghost of Yōtei. Видео под названием «Тысяча клинков » еще глубже погружает зрителя в путь мести главной героини Ацу, демонстрируя потрясающие декорации, захватывающий саундтрек и эпический тон, который обещает игра.

В трейлере соединены созерцательные сцены и фрагменты интенсивных сражений, что подчеркивает, что в игре не будет недостатка в экшне. Также привлекает внимание визуальное богатство пейзажей северной Японии с густыми лесами, сельскими деревнями и древними храмами, составляющими фон для полного эмоций и жестокости повествования.

Действие новой игры от Sucker Punch происходит примерно через 300 лет после событий Ghost of Tsushima, но не требует предварительного знакомства с сагой. Ее цель — предложить уникальный опыт с новыми персонажами и новым сюжетом, но с той же самурайской атмосферой и запятнанной кровью честью.

Ацу — одинокая воительница, преследуемая прошлым. Ее миссия ясна: найти тех, кто убил ее семью, спустя годы после резни, разрушившей ее жизнь. В этом контексте месть переплетается с открытием скрытых истин и врагов, которые населяли эти земли еще до прихода кланов, ставших знаковыми для феодальной Японии.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября для PlayStation 5.

13
5
Комментарии:  5
Neko-Aheron

Если бы нашли нормальную японку на эту роль ( и плевать какая бы она там была по внешности ) поиграл бы... так, пускай играют "нетакусики"

1
WerGC

как же всрато все после теней выглядит

1
PVV DIT

Ты про ассасина что ли?)

1
Don Perdon

Ага. Там где есть работа с освещением еще норм, но в равномерно освещенных сценах игра ощущается как эксклюзив времен PS4.

1
Don Perdon

Посмотрим, конечно, но пока это все ощущается как игра на PS4. В сценах, где есть работа с освещениями еще норм, но где нет явного направленного света выглядит как игра из былых времен. В Rise Of The Ronin тож графон не улетный, но там геймплей то уникальный для игр этой серии, для фанатов самое оно. А тут то, вектор на массового потребителя, который должен быть восхищен кинематографичностью происходящего, рыгая, поедая пиццу с колой. А тут такое. Хз, хз, последний Ассасин как то бодрее выглядит. Но, посмотрим, увидим.

1