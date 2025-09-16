Новый трейлер Ghost of Yotei посвящен суровому пути мести в феодальной Японии

Компания Sony представила новый кинематографический трейлер Ghost of Yōtei. Видео под названием «Тысяча клинков » еще глубже погружает зрителя в путь мести главной героини Ацу, демонстрируя потрясающие декорации, захватывающий саундтрек и эпический тон, который обещает игра.

В трейлере соединены созерцательные сцены и фрагменты интенсивных сражений, что подчеркивает, что в игре не будет недостатка в экшне. Также привлекает внимание визуальное богатство пейзажей северной Японии с густыми лесами, сельскими деревнями и древними храмами, составляющими фон для полного эмоций и жестокости повествования.

Действие новой игры от Sucker Punch происходит примерно через 300 лет после событий Ghost of Tsushima, но не требует предварительного знакомства с сагой. Ее цель — предложить уникальный опыт с новыми персонажами и новым сюжетом, но с той же самурайской атмосферой и запятнанной кровью честью.

Ацу — одинокая воительница, преследуемая прошлым. Ее миссия ясна: найти тех, кто убил ее семью, спустя годы после резни, разрушившей ее жизнь. В этом контексте месть переплетается с открытием скрытых истин и врагов, которые населяли эти земли еще до прихода кланов, ставших знаковыми для феодальной Японии.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября для PlayStation 5.