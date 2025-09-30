Новый трейлер Ghost of Yotei посвятили восторженным отзывам от критиков

PlayStation активно разогревает интерес к Ghost of Yotei, демонстрируя восторженные отзывы критиков ещё до релиза на PS5. Студия Sucker Punch Productions, известная по Ghost of Tsushima, судя по всему, создала проект, способный стать новой визитной карточкой команды.
Индийское отделение PlayStation опубликовало трейлер, в котором подчеркивается положительное восприятие игры, хотя на других официальных каналах бренда видео пока не появилось, что заставляет предполагать преждевременную публикацию.
На MetaCritic Ghost of Yotei получила 87 из 100 баллов, что ставит её в один ряд с Ghost of Tsushima Director’s Cut и делает одной из самых высокооценённых игр 2025 года. Похоже, фанатов ждёт не только визуально впечатляющий проект, но и тщательно продуманная механика, способная подарить десятки часов захватывающего геймплея.
Ghost of Yotei готовится подтвердить статус одного из главных эксклюзивов PlayStation этого года.
Вот только продажи делают не критики. А игрокам зачем в это играть? Мстить людям в масках, убивая одинаковых болванчиков десятки часов. У одной прогнившей конторы в марте такое уже выходило. Там хотя бы графика меня пару часов порадовала, потом я начал засыпать от скуки и удалил игру из Стима. Что тут может порадовать? Сам себе отвечу, что ничего.
Ты не один в этом мире, своих поклонников игра найдёт и её обязательно купят)
Верим .. просто верим...
Не, в графике и механиках я не сомневаюсь. Что там по сюжету и повесточному мужику в юкате?
Раз современные «критики» в восторге, значит там все плохо