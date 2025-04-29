"Открытый мир" Ghost of Yotei может вызвать у игроков ассоциации с играми Ubisoft

Разработчики Ghost of Yotei пообщались с японским изданием Famitsu, где поделились общеизвестными деталями игры, но некоторые из них теперь могут напомнить нам классическую формулу Ubisoft.

Примечательно, что в свое время Ghost of Tsushima была названа игрой об ассасинах без ассасинов, чтобы впоследствии Ubisoft все-таки расширила свою франшизу до Японии в тот же год, когда выходит Ghost of Yotei, которая будет иметь некоторые элементы присущие играм Ubisoft.

Например, разработчики рассказали, что главная героиня игры, Ацу, будет стремиться отомстить шестерым злоумышленникам, уничтожившим ее семью. Для этого нам предложат «большой открытый мир», в котором игроки смогут свободно выбирать свою следующую цель из списка "Йотейской шестерки".

Это может напомнить игрокам, например, Far Cry 5 от Ubisoft, в которой был похожий принцип разделения игровой карты на территории, за которыми закреплен условный босс, к которому нужно найти путь.

Впрочем, все это, скорее всего, лишь внешняя оболочка, а каким окажется содержание Ghost of Yotei, мы узнаем 2 октября этого года на PlayStation 5.