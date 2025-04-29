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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 171 оценка

"Открытый мир" Ghost of Yotei может вызвать у игроков ассоциации с играми Ubisoft

Gruz_ Gruz_

Разработчики Ghost of Yotei пообщались с японским изданием Famitsu, где поделились общеизвестными деталями игры, но некоторые из них теперь могут напомнить нам классическую формулу Ubisoft.

Примечательно, что в свое время Ghost of Tsushima была названа игрой об ассасинах без ассасинов, чтобы впоследствии Ubisoft все-таки расширила свою франшизу до Японии в тот же год, когда выходит Ghost of Yotei, которая будет иметь некоторые элементы присущие играм Ubisoft.

Например, разработчики рассказали, что главная героиня игры, Ацу, будет стремиться отомстить шестерым злоумышленникам, уничтожившим ее семью. Для этого нам предложат «большой открытый мир», в котором игроки смогут свободно выбирать свою следующую цель из списка "Йотейской шестерки".

Это может напомнить игрокам, например, Far Cry 5 от Ubisoft, в которой был похожий принцип разделения игровой карты на территории, за которыми закреплен условный босс, к которому нужно найти путь.

Впрочем, все это, скорее всего, лишь внешняя оболочка, а каким окажется содержание Ghost of Yotei, мы узнаем 2 октября этого года на PlayStation 5.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
DemandingRufus

Как ни странно, но у Юбисофт азиатка симпатичней, чем в Ghost of Yotei героиня.

14
-zotik-

Ну японцы не самые красивые) особенно крестьяне

Пользователь ВКонтакте

Повесточная мусорка // Евгений Булин

9
digitalkid

Если надо будет опять кусты собирать и лис гонять, то это пипеч полный. Даже Шэдоус от этого отказались.

5
JackBV

Да кому нужна эта японская женщина если на ней нет кроличьих ушей и лисьего хвоста в...

2
Kartman9

Я так понимаю там будет куча форпостов которые нужно захватить, и куча сундуков с лутом которые разбросаны по всей карте

1
Orbit0330

Всё как и в первой части... "Аванпосты и джагернауты"

1
Uilenspiegel

У юбиков героиня унылая продавщица курточек. Негра специально запихнули что бы вставить бабу ГГ.

1
Кей Овальд

Плохо. Такие методы типа "найди три артефакта" или такое всегда обедняют игру.

NauseatingZerick

Героиня фемка они, оно и т.д

-zotik-

В цусиме с асасинами ее и сравнивали

Твоя Мaмкa

У меня только одна АССоциация - это противная повестка в обоих играх

SkyraX

ghost of creed, assasins yotei

DezkQ
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Тусима была той ещё сранью а тут просто сразу поминки.