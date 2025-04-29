"Открытый мир" Ghost of Yotei может вызвать у игроков ассоциации с играми Ubisoft

Разработчики Ghost of Yotei пообщались с японским изданием Famitsu, где поделились общеизвестными деталями игры, но некоторые из них теперь могут напомнить нам классическую формулу Ubisoft.
Примечательно, что в свое время Ghost of Tsushima была названа игрой об ассасинах без ассасинов, чтобы впоследствии Ubisoft все-таки расширила свою франшизу до Японии в тот же год, когда выходит Ghost of Yotei, которая будет иметь некоторые элементы присущие играм Ubisoft.
Например, разработчики рассказали, что главная героиня игры, Ацу, будет стремиться отомстить шестерым злоумышленникам, уничтожившим ее семью. Для этого нам предложат «большой открытый мир», в котором игроки смогут свободно выбирать свою следующую цель из списка "Йотейской шестерки".
Это может напомнить игрокам, например, Far Cry 5 от Ubisoft, в которой был похожий принцип разделения игровой карты на территории, за которыми закреплен условный босс, к которому нужно найти путь.
Впрочем, все это, скорее всего, лишь внешняя оболочка, а каким окажется содержание Ghost of Yotei, мы узнаем 2 октября этого года на PlayStation 5.
Как ни странно, но у Юбисофт азиатка симпатичней, чем в Ghost of Yotei героиня.
Ну японцы не самые красивые) особенно крестьяне
Повесточная мусорка // Евгений Булин
Если надо будет опять кусты собирать и лис гонять, то это пипеч полный. Даже Шэдоус от этого отказались.
Да кому нужна эта японская женщина если на ней нет кроличьих ушей и лисьего хвоста в...
Я так понимаю там будет куча форпостов которые нужно захватить, и куча сундуков с лутом которые разбросаны по всей карте
Всё как и в первой части... "Аванпосты и джагернауты"
У юбиков героиня унылая продавщица курточек. Негра специально запихнули что бы вставить бабу ГГ.
Плохо. Такие методы типа "найди три артефакта" или такое всегда обедняют игру.
Героиня фемка они, оно и т.д
В цусиме с асасинами ее и сравнивали
У меня только одна АССоциация - это противная повестка в обоих играх
ghost of creed, assasins yotei
Тусима была той ещё сранью а тут просто сразу поминки.