Первый рейд Ghost of Yotei: Legends выйдет без системы подбора игроков - потребуется команда из четырёх человек

Студия Sucker Punch готовит первый крупный рейд для кооперативного режима Ghost of Yotei: Legends, однако на запуске игроки столкнутся с неожиданным ограничением. Разработчики подтвердили, что в режиме не будет системы подбора игроков.

Рейд появится в игре 10 апреля и предложит высокоуровневое испытание для опытных игроков. Участникам предстоит сразиться с Драконом и лордом Сайто, однако пройти испытание можно будет только в полной группе из четырёх человек.

При этом система автоматического поиска союзников на старте доступна не будет. В Sucker Punch уточнили, что матчмейкинг планируют добавить через несколько недель после релиза рейда.

До тех пор разработчики предлагают игрокам самостоятельно искать команду — например, приглашать друзей или объединяться с другими пользователями через официальные сообщества.

Ситуацию усложняет и то, что пройти рейд меньшим составом не получится. По словам ведущего дизайнера режима Legends Даррена Бриджеса, контент изначально рассчитан строго на четырёх игроков, поэтому даже самые опытные пользователи не смогут завершить его в одиночку или втроём.

Режим Legends стал продолжением популярного кооперативного режима из оригинальной Ghost of Tsushima и, по словам разработчиков, только начинает получать крупные обновления. Первый рейд должен стать одним из самых сложных испытаний для фанатов многопользовательской части игры.