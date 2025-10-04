ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 330 оценок

PlayStation приглашает прогуляться в стиле Ватанабэ в новом трейлере Ghost of Yotei

Gruz_ Gruz_

Ghost of Yotei — новая игра от Sucker Punch, которая снова забросит игроков в Японию, чтобы рассказать им захватывающую историю о мести и искуплении, а также познакомить их с культурой Страны восходящего солнца. Игра уже доступна, но PlayStation еще не прекратила рекламную кампанию.

В сети появился новый трейлер, который не фокусируется на сюжете или игровом процессе, а напоминает, что Ghost of Yotei, как и игра 2020 года, предлагает графические фильтры, которые влияют не только на визуальный аспект.

Создавая новую игру, разработчики пошли еще дальше и не только отдали дань уважения известным режиссерам, но и пригласили одного из них лично добавить в игру частичку своего творчества. Речь идет о Синичиро Ватанабе, который курировал создание расслабляющего лоу-фай саундтрека, звучащего по заранее установленному алгоритму.

Комментарии:  1
Oshiro Mugen

Был Куросава-мод, теперь Ватанабэ? Круто😎

1