По данным аналитиков, Ghost of Yotei продаётся в Великобритании очень хорошо

Ghost of Yotei возглавила британский чарт продаж игр на физических носителях на неделе запуска. Эксклюзив для PlayStation 5, разработанный Sucker Punch, не только занял первое место в британских чартах, но и обогнал такие крупные игры, как EA Sports FC 26 и коллекцию Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

По словам Кристофера Дринга, журналиста, специализирующегося на анализе рынка, Ghost of Yotei показала «очень, очень хорошие» результаты в Великобритании. Игра продалась почти в три раза тиражом, чем недавняя сборка Mario для Nintendo Switch, что демонстрирует высокую привлекательность новой интеллектуальной собственности Sony.

Несмотря на успешный дебют, продажи игры на физических носителях оказались на 40% ниже, чем у Ghost of Tsushima после её запуска. Тем не менее, Дринг считает этот результат впечатляющим, если рассматривать его в контексте.

Выход коробочной версии Ghost of Yotei в Великобритании действительно очень хорош. Она заняла первое место, то есть обогнала вторую неделю продаж EA Sports FC 26 (!) и продалась почти в три раза лучше, чем Mario Galaxy 1 и 2 на Switch.



В последнее время я нечасто слежу за продажами на физических носителях, но это показалось мне примечательным. Рынок цифровых игр значительно ускорился за последние пять лет. Редко можно найти игру, продажи которой на физических носителях не показали значительного падения.

Тот факт, что Ghost of Yotei обогнала EA Sports FC 26, которая продавалась всего вторую неделю, демонстрирует коммерческий потенциал новой приключенческой игры, действие которой разворачивается в феодальной Японии. Стоит отметить, что футбольная франшиза EA традиционно доминирует на европейском рынке, что делает это достижение ещё более примечательным.